Филарет поздравил Порошенко с решением Константинопольского Синода об автокефалии УПЦ (фото, видео)

На встрече с предстоятелем УПЦ Киевского патриархата президент подчеркнул, что 11 октября стало историческим днем.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет лично поздравил президента Петра Порошенко с решением Синода Вселенского патриархата, сообщает пресс-служба главы государства.

«Я хочу Вас лично поблагодарить, потому что благодаря Вашей настойчивости, благодаря Вашей мудрости мы достигли этого. Ибо предыдущие президенты также работали, но не достигли. А Вы достигли этой нашей общей цели», - подчеркнул Филарет.

На встрече президент подчеркнул, что «сегодня исторический день».

«Исторический день не в измерении года или десятилетия. Исторический день в измерении 1030-летия крещения нашей земли и нашей страны Украины-Руси. Долгих 332 года Украина и украинская церковь ждала автокефалию. И сегодня это решение принято по автокефалии и продолжается процесс предоставления томоса», - отметил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что объяснением его активного участия в процессе получения автокефалии Украинской церкви есть понимание того, что это очень важная часть процесса строительства государства.

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«Украинская независимость без наличия поместной автокефальной церкви, когда церковь будет пятой колонной соседнего государства, - это не полная независимость. Это остаток колониального статуса. И лишь тот факт, что Украина сейчас, именно сегодня 11 октября, получила автокефалию является завершением формирования независимости очень большого государства Украина. Наибольшего по территории государства в Европе», - отметил Порошенко.

Филарет назвал решение об автокефалии УПЦ «эпохальным».

«Потому что украинская церковь никогда не была автокефальной. Она имела широкие права во времена киевских князей, но находилась в составе Константинопольского патриархата. А потом попала в российскую неволю и тоже была несвободной. В ХХ веке, когда возникла Украинская Народная Республика, вроди бы возродили украинскую автокефальноую церковь, но тут же она и погибла», - рассказал Филарет.

Как сообщал УНИАН, 11 октября, по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было оглашено решение, в котором отмечается, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.