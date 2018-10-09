В Днепре появились креативные театральные афиши (фото)
18:23, 09 октября 2018Общество
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Креативные афиши жители Днепра оценили положительно.
Афиши в городе появились перед началом театрального сезона \ Фейсбук Юрий Голик
В Днепре возле театров появились новые креативные афиши.
Как написал в соцсети советник председателя Днепропетровской областной госадминистрации Юрий Голик, перед открытием театрального сезона у театров и в других местах установили "расписание спектаклей в виде классных фотографий, а не унылых стандартных афиш, как это делалось много лет до этого".
Такие афиши появятся возле всех театральных площадок города \ Фейсбук Юрий Голик
Он отметил, что в настоящее время "Оперный и Горького смонтированы. Завтра в сквере Героев монтируем Молодежный и Органный. В пятницу - Шевченко и Филармония".
В Днепре установили новые креативные афиши \ Фейсбук Юрий Голик
Под постом Голика читатели оставили положительные комментарии, жителям города такой креатив понравился.
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