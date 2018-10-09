цей матеріал доступний українською

В Днепре появились креативные театральные афиши (фото)

18:23, 09 октября 2018
Общество
290 0
Афиши в городе появились перед началом театрального сезона \ Фейсбук Юрий Голик

Как написал в соцсети советник председателя Днепропетровской областной госадминистрации Юрий Голик, перед открытием театрального сезона у театров и в других местах установили "расписание спектаклей в виде классных фотографий, а не унылых стандартных афиш, как это делалось много лет до этого".

Такие афиши появятся возле всех театральных площадок города \ Фейсбук Юрий Голик

Он отметил, что в настоящее время "Оперный и Горького смонтированы. Завтра в сквере Героев монтируем Молодежный и Органный. В пятницу - Шевченко и Филармония".

В Днепре установили новые креативные афиши \ Фейсбук Юрий Голик

Под постом Голика читатели оставили положительные комментарии, жителям города такой креатив понравился. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Днепр