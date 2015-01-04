Взрыв цистерны на Одесской железной дороге признали терактом

Как сообщили УНИАН в Управлении МВД на Одесской железной дороге, по факту взрыва, приведшего к розливу газойля на станции «Одесса-Пересыпь», открыто уголовное производство по ст. 258 (теракт) УК Украины.

Количество вытекшего продукта и убытки устанавливаются.

Расследования, квалифицированные по данной статье Уголовного кодекса, являются прерогативой СБУ.

Читайте такжеВ Киеве перевернулась цистерна: на проезжую часть вытекло около 20 тонн подсолнечного масла (фото, видео)Как сообщал УНИАН, 3 января в 2.15 в дежурную часть управления из линейного отдела станции «Одесса-Главная» поступило сообщение от дежурной о том, что на станции «Одесса-Пересыпь» машинист электровоза обнаружил на 4-м пути под вагоном-цистерной разлив груза - газойля. Утечка газойля произошла через отверстие, которое находилось ниже середины 66-тонного вагона-цистерны.

Установлено, что характер отверстия в цистерне имеет взрывную природу, которое произошло в результате детонации взрывного устройства - конденсированного вещества, тип которого устанавливается.