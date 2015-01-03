МВД в Одессе выясняет обстоятельства подрыва цистерны на железной дороге

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью управления МВД на Одесской железной дороге, 3 января в 2.15 в дежурную часть управления из линейного отдела станции Одесса-Главная поступило сообщение от дежурной о том, что на станции Одесса-Пересыпь машинист электровоза обнаружил на 4-м пути под вагоном-цистерной разлив груза - газойль (нефтепродуктов).

Читайте такжеВ Одессе начали антитеррористическую отработку: у вокзала высадились бойцы Нацгвардии (фото) «Как выяснилось, утечка газойля произошла через отверстие, которое находилось ниже середины 66-тонного вагона-цистерны. После того, как появилась возможность непосредственного доступа к цистерне, который был изначально затруднен в результате разлива вещества, работники научно-экспертного криминалистического центра при ГУМВД Украины в Одесской области сообщили дополнительную информацию. В частности о том, что характер отверстия в цистерне имеет взрывную природу, которое произошло в результате детонации взрывного устройства - конденсированного вещества, тип которого устанавливается», - уточнили в секторе.

Жертв и пострадавших нет, задержки движения поездов не было. Согласно заключению экспертов, груз является опасным и токсичным веществом при температуре 23 ° С. Площадь загрязнения и количество разлитого груза устанавливается.

Поскольку обстоятельства выявляют, что в данном случае речь может идти о террористическом акте, материалы будут направлены в управление СБУ в Одесской области.