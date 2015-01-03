"Интер" решил снять с эфира все новогодние концерты и мюзиклы

Об этом говорится в пресс-релизе телеканала, пишет Телекритика.

Начиная с вечера 1 января 2015-го, в эфир не вышли следующие программы: "Новогодний Голубой огонек 2015", два концерта Игоря Крутого, "Юмор года", "Уральские пельмени. 20 лет в тесте", "Новогодний парад звезд 2014", концерты "Песня года 2013" и "Жди меня в Новый год" (эфир накануне Старого нового года), мюзиклы "Новогодние сваты" и "Одноклассники" и т.д.

"Это популярные программы, которые "Интер" традиционно показывает в период новогодних и рождественских праздников", - говорится в сообщении.

"Мы понимаем, что подобная ситуация, к сожалению, нанесет ущерб зрителю, который ждет свои любимые программы, поскольку ломаются многолетние традиции празднования Нового года", - сказано в пресс-релизе.

"Мы рассчитываем на понимание зрителем этой ситуации. Поскольку подобные действия являются вынужденной реакцией на ту истерию, которая возникла вокруг телеканала 1 января 2015 года, когда на "Интер" посыпались провокационные безосновательные обвинения в показе развлекательных праздничных проектов, хотя они полностью соответствуют требованиям украинского законодательства", - говорится в пресс-релизе.

"Хотим подчеркнуть: мы привыкли работать в строгом соответствии с законами Украины, а не в информационном хаосе, когда угроза лишения канала лицензии искусственно создана на основании голословных обвинений в социальных сетях и публичных эмоциональных высказываний отдельных чиновников и политиков", - заявили на телеканале.

"Мы не намерены втягивать наших зрителей в этот конфликт. Оказавшись поневоле заложником агрессивных популистов, "Интер" выбрал меньшее зло, сняв часть рейтинговых программ с эфира. Мы сделали это, чтобы поставить точку в инсинуациях, которые возникли вокруг телеканала", - сказано в сообщении.

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На "Интере" уверены, что безосновательные выпады в последнее время возникают в адрес многих украинских телеканалов, там надеются, что и другие ведущие каналы Украины поддержат их в защите прав и свобод телевещателей.

"В свете вышеизложенного, канал "Интер" ждет от полномочных государственных органов Украины в сфере телевидения разъяснений ситуации, которая возникла, и рассчитывает на правовое урегулирование подобных ситуаций, поскольку они могут возникать до тех пор, пока в полной мере не будут определены правила постановки в украинский эфир музыкальных концертов и продуктов развлекательного жанра", - говорят на канале.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрит вопрос о соблюдении законодательства во время новогоднего эфира на ближайшем заседании, которое планируется на 15 января.

Как известно, вокруг телеканала "Интер" поднялся скандал, потому что он в новогоднюю ночь транслировал запись праздничной программы, в которой выступил, в частности, депутат Госдумы России певец Иосиф Кобзон, объявленный в Украине персоной нон-грата.

В этой же программе звучали песни в исполнении других российских "звезд", которые публично высказывались в поддержку сепаратистов на востоке Украины, - Валерии, Олега Газманова, Николая Баскова.

После этого за введение санкций против украинских каналов, которые транслируют выступления "невъездных" артистов, выступили министр информационной политики Украины Юрий Стець и представитель президента Украины Святослав Цеголко.

А секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что за антиукраинскую деятельность телеканал "Интер" следует лишить лицензии на вещание.

Телеканал "Интер" в свою очередь утверждает, что при подготовке новогодней сетки вещания были соблюдены все требования украинского законодательства и называет претензии к каналу - "провокацией и политическим давлением".