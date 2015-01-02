Турчинов написал письмо главе Нацсовета относительно аннулирования лицензии "Интера"
17:05, 02 января 2015Политика
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов написал письмо председателю Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрию Артеменко с требованием аннулировать лицензию телеканала "Интер" за трансляцию в новогоднюю ночь выступлений антиукраинских деятелей российской эстрады.
Александр Турчинов / Фото УНИАН
Скан-копию письма обнародован на сайте СНБО.
«Обращаю ваше внимание на деятельность отечественного телеканала «Интер», который в своей программной политике постоянно и откровенно пренебрегает национальными интересами Украины», - написал Турчинов.
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«Ярким проявлением этого стала трансляция в ночь с 31 декабря 2014 года на 1 января 2015 года низкопробных выступлений граждан Российской Федерации, которые неприкрыто поддерживают террористическую деятельность на востоке Украины и одобряют противоправную агрессивную политику нынешнего руководства Кремля», - добавил он.
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