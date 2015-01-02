Турчинов написал письмо главе Нацсовета относительно аннулирования лицензии "Интера"

Скан-копию письма обнародован на сайте СНБО.

«Обращаю ваше внимание на деятельность отечественного телеканала «Интер», который в своей программной политике постоянно и откровенно пренебрегает национальными интересами Украины», - написал Турчинов.

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«Ярким проявлением этого стала трансляция в ночь с 31 декабря 2014 года на 1 января 2015 года низкопробных выступлений граждан Российской Федерации, которые неприкрыто поддерживают террористическую деятельность на востоке Украины и одобряют противоправную агрессивную политику нынешнего руководства Кремля», - добавил он.