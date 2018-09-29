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В Москве украинец погиб под поездом на станции метро

23:30, 29 сентября 2018
Общество
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Украинец погиб под поездом на станции московского метро «Тверская» / metro.dp.ua

Мужчина погиб под колесами поезда на станции «Тверская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена, передает агентство городских новостей «Москва» . Об этом сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

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«Примерно в 20:35 на станции «Тверская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 39-летний гражданин Украины по собственной неосторожности, стоя на краю платформы, споткнулся, потерял равновесие и упал на жесткий путь под прибывающий поезд. Заметив данную ситуацию, машинист незамедлительно применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на потерпевшего», — сказал Мышляев.

Отмечается, что был вызван наряд скорой медицинской помощи, который констатировал смерть мужчины с предварительным диагнозом: «поездная травма, несовместимая с жизнью».

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Теги: #метро#Москва