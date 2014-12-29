У задержанного начальника ГАИ Полтавской области изъято 1,5 млн грн - прокуратура



Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

По их данным, правоохранители нашли у задержанного в портфеле наличными 18 тыс. долл., а во время обыска в квартире - почти 900 тыс. грн, 20 тыс. долл., 6 тыс. евро. Таким образом, всего у него было изъято свыше 1,5 млн грн.

В настоящее время следователем готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде взятия под стражу.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Полтавской области совместно с работниками Службы безопасности Украины задержала полковника милиции, начальника Управления ГАИ в Полтавской области Петра Блаживского по подозрению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

”Правоохранителями установлено, что после назначения на должность начальник УГАИ УМВД Украины в области с целью незаконного обогащения требовал от подчиненных сотрудников денежные средства”, - говорится в сообщении.

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Ежемесячные суммы от каждого руководителя подразделения составляли от 1 до 4 тыс. долл.

Ранее в интернете появилось анонимное письмо к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, подписанное просто «личным составом ГАИ в Полтавской области». В нем работники ГАИ области просили «уволить крохобора Блаживского П.И. с руководящей должности потому что с его запросами вся Полтавская область скоро соберет свой майдан».

«Это полный беспредел, таких взяток, какие он заставляет носить личный состав ГАИ, не помнит за все существование ГАИ Украины. Это полный абзац... К вам обращаются офицеры милиции, сотрудники ГАИ УМВД в Полтавской области», - было сказано в письме.

Тогда по фактам, изложенным в письме, начальник УМВС Украины в Полтавской области Иван Корсун назначил служебную проверку, однако изложенные в письме факты не подтвердились.