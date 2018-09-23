В Украине запретили ввоз русских детективов Устиновой и "Большую книгу по нумерологии"

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины отказал ряду фирм в разрешениях на ввоз с территории России книг из-за признаков наличия в них антиукраинской пропаганды.

Основанием стали выводы экспертного совета, который обратил внимание на предвзятое трактование исторических событий и навязывание имперских идеологических доктрин.

Читайте такжеВ украинском вузе разгорелся скандал из-за символики СССР (видео)

Как сообщает пресс-служба Госкомтелерадио, под запретом оказались детективные романы Дарьи Дезомбре и Татьяны Устиновой, в которых героизируются силовые структуры страны-агрессора. Обе книги изданы московским издательством "Эксмо".

Импортеры издательской продукции не получили разрешение на ввоз книги "Все, что должен знать каждый образованный мальчик" московского издательства "АСТ", в которой навязываются идеи "русского мира", пропагандируются имперские геополитические доктрины, предусматривающие объединение народов вокруг государства-агрессора", - сообщают в комиссии.

Там также отчитываются о запрете распространения 5-тысячного тиража "Большой книги нумерологии" Александрова, где фальсифицируется история Украины и превозносится президент РФ Владимир Путин. За ненормативную лексику и оскорбления в адрес украинцев запрещено также ввозить и распространять 10 тысяч экземпляров книги Андрея Филимонова "Головастик и святые".