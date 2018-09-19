Как "заарканить" мужчину по знаку зодиака - астрологи дали несколько советов

Астрологи дали несколько советов, как покорить мужчин каждого знака зодиака.

На помощь всем одиноким женщинам поспешили астрологи и подготовили несколько советов по поводу того, как им "заарканить" понравившегося человека, пишет "Главред".

Овен. Мужчины этого знака Зодиака обожают внимание к своей персоне, поэтому и клюют в первую очередь на женщин, которым интересны их увлечения, мысли, работа. Хорошо "ведутся" Овны и на заискивание с лестью (особенно если они несут двусмысленно-сексуальный характер).

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Телец. С одной стороны, таковые мужчины чрезвычайно падки на внешность и никогда не простят потенциальным подругам несвежей одежды или немытой головы. С другой стороны - взгляды издалека и "ахи-вздози" не помогут. Дамам, желающим "объездить" Тельцов, нужно действовать прямо, недусмысленно и решительно.

Близнецы. С мужчинами, рожденными под этоим знаком, нужно прежде всего крепко сдружиться, быть "на одной волне" и постоянно общаться. Еще мужчины-"Близнецы" те еще затейники и баловники. Потому им по нраву флирт, легкие намеки сексуального характера и прочие легкие и возбуждающие игры.

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Рак. Сердца таких мужчин-"отшельников" способны покорить ухоженные дамы - не пошлые и не вульгарные. Кроме того, Раки обожают, когда их окружают уютом, лаской и говорят нежные слова. Если дамы будут придерживаться всех этих рекомендаций, то их наверняка ждет немало часов любовных ласк. Может быть, даже в практически одноименной позе.

Лев. Для укрощения этих мужчин нужно представить в лучшем свете свою верность, преданность и надежность. Плюс Львов нужно хвалить, возносить на пъедестал и восхищаться великолепием. В общем, главный секрет соблазнения таких мужчин – с игрывыми обертонами говорить им: "Вы прекрасны".

Дева. Несмотря на то, что Девы, как правило личности тонкие, весьма чувствительные и романтичные, женщинам с ними не стоить ни в коем случае показывать свою заинтересованность. Мужчины должны сами проявлять симпатию и просто сходят с ума от восторга, когда женщины открывают им душу и тело.

Весы. Без ощущения гармонии и равновесия завязать отношения с такими мужчинами не получится никак. Они не любят "пустышек" или девушек, строящих из себя "псевдоинтеллектуалок". Весы в восторге, когда женщина разбирается во всех актуальных темах, может поддержать любой разговор, а на досуге сама может переустановить Windows.

Скорпион. Если дамы пожелают "укротить" мужчин-Скорпионов, то перед ними нужно хитрить, даря чувство превосходства над собой буквально во всех смыслах. Все, что им нужно – намек от женщины, что он ей нравится. Скорпионы очень вообще очень быстро дают понять всем соперникам: "Эта женщина принадлежит мне".

Стрельцы. Такие мужчины достаточно влюбчивые существа, но при этом крайне ветреные. Потому дамам легко завязать с ними отношения, но достаточно трудно удержать их. Их внимание нужно завоевывать, периодически подогревая к себе интерес всеми возможными способами, в том числе используя психологически игры типа "кошки-мышки" или "охотник и добыча".

Водолей. Добиться таких непросто, поскольку даже завязав отношения, мужчина еще долго не готов будет признаться в чувствах по-настоящему. Водолеям нравится, когда их постоянно вызывают на разговор, загадывают загадки на интимную тему. В общем, в случаях с такими мужчинами сперва важна коммуникация, а потом уже секс.

Рыба. Здесь дамам нужно быть откровенными, искренними, живыми и невероятно чувственными, а также быть готовыми к долгим дискуссиям, спорам и нахождению истины. Однако параллельно важно и объяснять таким мужчинам, что легко секс они не получат. Только тогда в них проснется нешуточный охотничий азарт.