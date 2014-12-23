Разрушенный поселок Степановка: в сети появилось видео, снятое с беспилотника

18:23, 23 декабря 2014
Общество
5

На кадрах хорошо видно, что безлюдное село после огневых атак превратилось в тотальные руины.

скріншот

В сети появилось жуткое видео разрушенного от обстрелов поселка Степановка Донецкой области, который в настоящее время находится на оккупированной боевиками "ДНР" территории, передает ТСН.ua.

Видеозапись с руинами населенного пункта была снята с беспилотника и выложена на YouTube.

Читайте такжеРоссийские "Грады" полностью уничтожили донецкое село Степановка

На кадрах хорошо видно, что безлюдное село после огневых атак превратилось в тотальные руины - повсюду стоят поврежденные здания, в домах выбиты стекла, на улицах стоит сломанная военная техника.

Видео ProstoFilm

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter