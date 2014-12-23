Разрушенный поселок Степановка: в сети появилось видео, снятое с беспилотника

В сети появилось жуткое видео разрушенного от обстрелов поселка Степановка Донецкой области, который в настоящее время находится на оккупированной боевиками "ДНР" территории, передает ТСН.ua.

Видеозапись с руинами населенного пункта была снята с беспилотника и выложена на YouTube.

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На кадрах хорошо видно, что безлюдное село после огневых атак превратилось в тотальные руины - повсюду стоят поврежденные здания, в домах выбиты стекла, на улицах стоит сломанная военная техника.

Видео ProstoFilm