Ночью РФ из "Градов" и минометов обстреляла украинские войска у Степановки и Ильинки
09:32, 13 августа 2014Политика
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За ночь с территории России из установок «Град», минометов и танков трижды обстреляли украинских военных неподалёку от Степановки и Ильинки Донецкой области.
Россия продолжает обстрелы территории Украины / Фото Министерства обороны РФ
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
«Продолжаются обстрелы территории Украины со стороны Российской Федерации», - говорится в сообщении
Читайте такжеИз России обстреляли подразделение ВСУ в районе поселка СтепановкаВ частности, пресс-центр АТО информирует, что «трижды из БМ-21 «Град», минометов, танков и артиллерии были обстреляны позиции украинских пехотинцев в районе населенного пункта Степановка и блокпост возле населенного пункта Ильинка».
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