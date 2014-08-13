Ночью РФ из "Градов" и минометов обстреляла украинские войска у Степановки и Ильинки

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Продолжаются обстрелы территории Украины со стороны Российской Федерации», - говорится в сообщении

Читайте такжеИз России обстреляли подразделение ВСУ в районе поселка СтепановкаВ частности, пресс-центр АТО информирует, что «трижды из БМ-21 «Град», минометов, танков и артиллерии были обстреляны позиции украинских пехотинцев в районе населенного пункта Степановка и блокпост возле населенного пункта Ильинка».