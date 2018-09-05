Часть жителей Волыни из-за отключения аналогового ТВ вынуждены смотреть российские и белорусские телеканалы (видео)

У селян, у которых нет тюнера, или спутниковой антенны, телевизор теперь "ловит" только белорусские и российские телеканалы.

Отрезанные от мира, а теперь и от информации - на Волыни в отдаленных селах и на хуторах люди остались без телевидения.

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У селян, у которых нет тюнера, или же спутниковой антенны, телевизор теперь только шумит. А в селе Самары те, кто не купил спутниковые антенны смотрят теперь белорусские и российские телеканалы.

Как говорится в сюжете программы на ТРК Аверс, после отключения аналогового телевидения, местные жители остались в информационном вакууме. В селе Самары и окрестных хуторах люди живут практически в лесу, и после отключения аналогового телевидения их телевизоры перестали транслировать ряд всеукраинских и региональных телеканалов. В репортаже отмечается, что люди остались без региональных каналов из-за того, что не все из них есть на спутнике. Сейчас они смотрят белорусские и российские телеканалы. Местные жители говорят, что каналы соседних стран "тянут", а украинские нет. И желают, чтобы хоть один украинский канал был. "Я бы хотел слушать украинские каналы, смотрю белорусские и российские, а не украинские телеканалы, и поэтому верю тому, что передают", - говорит местный житель.

Украинское цифровое здесь не тянет, и слушают местные жители теперь не о Порошенко, а о Лукашенко.