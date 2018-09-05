Николаевская область является примером внедрения пилотных проектов - Алексей Савченко о реализации инициатив в Николаевской области

Программа «Турбота», квартиры участникам АТО, денежные сертификаты на открытие собственного дела, развитие инклюзивного образования, жилье для детей-сирот, реализация проектов местного развития и проектов на получение частичной компенсации из областного бюджета процентных ставок по кредитам, ремонт инфраструктурных объектов - не полный перечень того, что внедряется и решается в Николаевской области под руководством председателя ОГА Алексея Савченко.

Без учета более миллиарда средств, которые постоянно выделяются на содержание учреждений образования, только на развитие, осовременивания, внедрение новейших технологий в школах Николаевщины были привлечены 143 млн грн, в том числе из областного бюджета - 47 млн ​​грн. В рамках объявленного председателем облгосадминистрации Алексеем Савченко года образования и инклюзивного обучения, в районах области создаются библиотеки и ресурсные комнаты. Уже этой осенью в области заработает уникальный научно-исследовательский центр охватывающей 2 направления: внедрение методик работы с детьми с особыми образовательными потребностями и использования специального коррекционного оборудования, которое будет использоваться в работе с этими детьми. Это всеукраинский стартап, и к областному проекту уже готовы присоединиться и сотрудничать пять областей Украины. Таким образом, Николаевская область является новатором в этом направлении и задает темпы для всей страны.

В свою очередь, программа «Турбота» дала возможность полностью закрыть очередь на жилье семей участников антитеррористической операции на востоке Украины - инвалидам III группы. «В этом году вместе с депутатами областного совета и городского совета города Николаева мы объединили усилия. Поэтому на сегодня очередь полностью закрыта. Программа «Турбота» - уникальна. Я бы хотел, чтобы все области Украины приняли эту программу за основу и внедряли ее на местах. Она уникальна тем, что объединяет усилия депутатов всех уровней и позволяет не создавать проблему, а решать ее. Так, за прошлый год было выделено 16,4 млн грн - это 37 квартир », - прокомментировал Алексей Савченко.

Глава области также отмечает, что в 2018 в областном бюджете на покупку квартир николаевским военнослужащим предусмотрено 10 млн грн на условиях софинансирования из местных бюджетов городов, районов, ОТО. Также в области действует государственная программа, согласно которой участники АТО - инвалиды I-II групп и семьи погибших в АТО военных имеют право получить компенсацию за покупку жилья.

Кроме того, в целях социальной поддержки демобилизованных участников антитеррористической операции, по инициативе председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко в области был утвержден уникальный порядок предоставления единовременного пособия для открытия собственного дела участникам АТО - конкурс проектов для старта собственного бизнеса. В этом году из областного бюджета на поддержку победителей данного конкурса выделено 1 млн грн. Сейчас уже 20 участников антитеррористической операции получили сертификаты на 50 тысяч гривен одноразовой помощи для открытия собственного дела. Уникальный пилотный проект уже берут в пример и другие регионы Украины.

Николаевская область - одна из немногих областей, где эффективно действует проект частичного возмещения процентных ставок по кредитам для малого и среднего предпринимательства. В 2017 году по уровню освоения выделенных средств область заняла первое место. В этом году из областного бюджета выделено вдвое большую сумму - 4 млн грн. Так, создано 128 новых рабочих мест, а участие в программе приняли 32 предпринимателей, сферы деятельности которых разнятся - от фермерства до аптечного бизнеса.

Благодаря инициативе Президента Украины Петра Порошенко, получив в прошлом из государственного бюджета 19,5 млн грн на Николаевщине было приобретено 27 квартир детям-сиротам и детям лишенным родительской опеки. «В этом году у нас уже более 43 млн грн из государственного бюджета на приобретение квартир для таких детей, а также для обустройства детских домов семейного типа», - отмечает Алексей Савченко.