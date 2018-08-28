Порошенко: мы должны молиться и бороться за предоставление томоса об автокефалии православной церкви Украины

По словам президента, в каждой стране пребывания украинских дипломатов можно найти те механизмы, которые могут повлиять на ускорение предоставления нам томоса.

Президент Петр Порошенко подчеркивает необходимость молиться и бороться за предоставление томоса об автокефалии для православной церкви Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на XIII Совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Президент выразил надежду, что Украина получит автокефалию для Украинской поместной православной церкви.

"Мы должны молиться и бороться за то, чтобы это произошло", - сказал он.

Порошенко добавил: "В каждой стране пребывания мы можем найти те механизмы, которые могут повлиять на ускорение предоставления нам томоса".

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент заявил, что он и иерархи УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении автокефалии.

27 июля было обнародовано послание Варфоломея, в котором он подчеркнул, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви является даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

В УПЦ КП не исключают, что участники собрания епископата Вселенского патриархата в сентябре могут обсудить вопрос о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.