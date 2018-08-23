В Киеве развернули самый длинный флаг Украины (видео)

Его длина составляет 2 тысячи 700 метров.

На Харьковском массиве в Киеве по случаю празднования Дня флага Украины развернули самый длинный желто-голубой флаг.

Его длина составляет 2 тысячи 700 метров: 100 метров за каждый год независимости Украины, говорится в сюжете ТСН.

Неравнодушные украинцы выстроились от станции метро "Позняки" до станции "Бориспольская", держа в руках желто-голубое полотно, заказанное благотворителями.

После фиксации национального рекорда огромный флаг планируют разрезать на меньшие и передать в государственные учреждения, школы, детсады и другие организации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 августа, уже 14 лет подряд Украина отмечает День государственного флага.