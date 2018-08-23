В Киеве развернули самый длинный флаг Украины (видео)
12:31, 23 августа 2018Общество
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Его длина составляет 2 тысячи 700 метров.
В Киеве развернули рекордный флаг Украины / фото УНИАН
На Харьковском массиве в Киеве по случаю празднования Дня флага Украины развернули самый длинный желто-голубой флаг.
Его длина составляет 2 тысячи 700 метров: 100 метров за каждый год независимости Украины, говорится в сюжете ТСН.
Неравнодушные украинцы выстроились от станции метро "Позняки" до станции "Бориспольская", держа в руках желто-голубое полотно, заказанное благотворителями.
После фиксации национального рекорда огромный флаг планируют разрезать на меньшие и передать в государственные учреждения, школы, детсады и другие организации.
В Киеве собираются установить рекорд и развернуть 2700-метровый украинский флаг
Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 августа, уже 14 лет подряд Украина отмечает День государственного флага.
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