В Киеве развернули самый длинный флаг Украины (видео)

12:31, 23 августа 2018
Общество
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В Киеве развернули рекордный флаг Украины / фото УНИАН

Его длина составляет 2 тысячи 700 метров: 100 метров за каждый год независимости Украины, говорится в сюжете ТСН.

Неравнодушные украинцы выстроились от станции метро "Позняки" до станции "Бориспольская", держа в руках желто-голубое полотно, заказанное благотворителями.

После фиксации национального рекорда огромный флаг планируют разрезать на меньшие и передать в государственные учреждения, школы, детсады и другие организации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 августа, уже 14 лет подряд Украина отмечает День государственного флага.

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Новость в сюжете: Празднование Дня Независимости
Теги: #рекорд#день флага украины