Сегодня в Украине отмечается День государственного флага (видео)

Сине-желтый стяг стал для украинцев чем-то большим, чем просто символ.

23 августа уже 14 лет подряд Украина отмечает День государственного флага.

Статус официального флага Украины сине-желтый стяг получил 18 сентября 1991 года. С этого дня под государственным флагом встречают иностранных гостей, принимают присягу военнослужащие, работают посольства Украины во всем мире.

23 августа по всей стране проводится официальная церемония поднятия государственного флага. На домах, предприятиях, государственных учреждениях и организациях вывешивают сине-желтый стяг. За национальный флаг неоднократно шли бои, гибли украинские воины.

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Сине-желтый флаг много раз становился рекордсменом. Самый длинный флаг Украины был поднят на Говерлу. Он имел длину 110 метров и ширину 5 метров. Самый большой флаг Украины из живых цветов площадью 15 тысяч кв.м появился в 2016 году в музее Пирогово под Киевом. Самый большой движущийся флаг создали в Черкассах. В сине-желтой цепи приняли участие более 500 велосипедистов.

Напомним, на общегосударственном уровне праздник установлен указом президента Леонида Кучмы от 23.08.2004 года. Ранее День Государственного Флага праздновался только в Киеве на муниципальном уровне. Столица отмечала этот праздник 24 июля. Именно в этот день в 1990 году сине-желтый флаг был поднят над Киевской мэрией.

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Официально считается, что 23 августа, после провала путча в Москве — группа народных депутатов внесла сине-желтый украинский флаг в сессионный зал Верховной Рады. Этот флаг, как реликвия, торжественно хранится под стеклом в музее ВРУ. На следующий день Украина провозгласила независимость.