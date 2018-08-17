Разогнали "титушек" и засыпали котлован: в Вишневом остановили застройку парка (видео)

Митингующим удалось заставить застройщика подогнать экскаватор и засыпать котлован.

16 августа в городе Вишневое Киевской области произошло силовое столкновение граждан, протестующих против незаконной стройки, с «титушками», нанятыми застройщиком.

Уже 3 года жители Вишневого борются за 10 га парка, который местный застройщик пытается превратить в «бетонные джунгли». Люди собрались на мирную акцию протеста, однако их атаковала «охрана» стройки.

В ответ на это жители Вишневого начали ломать и жечь забор вокруг вырытого застройщиком котлована. «Титушки» использовали против мирного митинга слезоточивый газ, дымовые шашки и даже боевое оружие. Газом травили всех — даже маленьких детей.

Пострадали и прибывшие на место инцидента правоохранители — их оказалось в несколько раз меньше «титушек». Пока полиция ожидала подкрепление и спецназ, люди организовали оборону самостоятельно.

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Развязка ситуации наступила, когда на скандальную стройку по призыву людей приехал известный политик Илья Кива и активисты Социалистической партии. Именно он смог объединить усилия людей. Митингующим удалось заставить застройщика подогнать экскаватор и засыпать котлован.

«Мы объединились, организовались — и победили. Сегодняшние события показали, что в нашей стране только так можно отстоять справедливость. Только борьба, только единение, только сила! Именно они заставили застройщика устранить результаты своей преступной деятельности», — сказал Кива.

Лидер СПУ инициировал коллективное обращение к президенту, в котором жители Вишневого потребовали отставки главы Киево-Святошинской РГА Мирославы Смирновой и привлечения ее к уголовной ответственности за незаконное выделение земли под застройку в парковой зоне.

«Я не мог не отреагировать на десятки сообщений людей. Если я пришёл сюда, значит я добьюсь результата и доведу дело до конца. Всему виной коррупция и взяточничество, которое породила украинская власть. В ответе за это — президент Петр Порошенко. Это его назначенцы стоят во главе местных администраций, и это они развели коррупцию, кумовство и воровство. Но если у Порошенко еще есть какие-то остатки здравого смысла, он уволит Смирнову и инициирует расследование ее преступной деятельности. Люди сегодня показали, что они способны объединяться и давать силовой отпор произволу», — заявил Кива.

17 августа активисты Вишневого вместе с юристами собираются в офисе СПУ для разработки дальнейшей стратегии в своей борьбе за окончательную остановку незаконного строительства.