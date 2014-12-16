Волонтеры срочно собирают деньги на подешевевшие из-за падения белорусской валюты тепловизоры

Волонтеры из группы "Вернись живым" собирают деньги на тепловизоры для бойцов АТО.

Об этом сообщается на странице группы в Facebook.

"Падают цены на белорусские тепловизоры Pulsar HD. Еще летом купить Pulsar HD38S за 3700 долларов было удачей, и мы гордились такой ценой. Сегодня мы купили 4 по 2900. Pulsar HD50S был по 4400, сейчас 3450. Это продлится недолго", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПерезимовать войну: на чьей стороне повоюет «генерал мороз»

Волонтеры отмечают, что комплектующие белорусский завод покупает за доллары и очень скоро цены станут прежними, поэтому активисты планируют купить максимальное количество.

"Распределять будем с умом и учетом ротаций. Многие части будут сменять личный состав ближе к новому году. Мы подождем и передадим новой смене, которая заступит на январь", - отметили в группе.

Потенциальные получатели этой партии тепловизоров - это "передовая передовых", как говорят волонтеры.

Предыдущая партия - 33 тепловизора, они скоро будут гравированы, и переданы на блокпосты и разведгруппы, 5 из них - в Донецком аэропорту.