Bloomberg: Украина в пятерке крупнейших покупателей подержанных авто из Германии

Однако, все же первенство у итальянцев.

Где немецкие владельцы дизельных автомобилей видят проблему, там клиенты в Италии и Австрии видят возможность.

Германия экспортирует подержанные дизельные авто рекордными темпами на фоне роста беспокойств внутреннего покупателя возможными запретами в городах из-за ухудшения качества воздуха. Не последнюю роль сыграл и скандал вокруг Volkswagen из-за фальшивых результатов экологических тестов, пишет Bloomberg.

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Все эти факторы помогли оживить экспорт подержанных дизельных автомобилей на рекордные 20% в прошлом году. Италия и Австрия были крупнейшими покупателями таких машин, в то время как продажи в Хорватию и Украину удвоились.

«Настроения относительно дизельных двигателей в Германии действительно плохи», - сказал профессор Института прикладной логистики Университета прикладных наук Вюрцбург-Швайфурт Кристиан Килле.

Он добавил, что иностранные покупатели получают выгоду от обвала цен на дизельные авто. Всего за год Германия экспортировала 239,5 тысяч машин. И это самый высокий показатель с 2006 года. Италия и Австрия отхватили больше всего, купив каждый более 20 тысяч автомобилей. Во Францию поехали 16,7 тысяч подержанных немецких дизелей, а в Украину – на тысячу меньше.

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Скачок в экспорте подержанных авто в Германии состоялся в одно время с зафиксированным обвалом регистрации новых. Покупатели стали покупать больше машин на бензине. И этот тренд начался после скандала вокруг Volkswagen, который разгорелся в 2015 году из-за фальсификации экологических тестов 11 миллионов машин по всему миру. Кроме того, некоторые немецкие города объявили о намерении запретить использование старых дизелей, чтобы выполнить ограничения на выбросы, установленные Евросоюзом. В частности, такое решение уже приняли Штутгарт и Гамбург.

«Люди не знают, как и когда правительство запретит дизели. И какие это будут дизели. Большинство людей не покупают дизельные авто, чтобы чувствовать себя спокойно», - пояснил Килле.