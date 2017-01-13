"Дизельгейт": топ-менеджеру Volkswagen грозит 169 лет тюрьмы в США

Топ-менеджеру Volkswagen Оливеру Шмидту (Oliver Schmidt) грозит заключение сроком в 169 лет в случае, если будет доказана его причастность к манипуляциям с экологическими стандартами США, пишет DW.

Вчера, 12 января, окружной суд Детройта оставил Шмидта под стражей.

Между тем, издание сообщает, что власти США подозревают в так называемом дизельгейте еще пятерых топ-менеджеров Volkswagen. Впрочем сейчас все они находятся в Германии, и американская власть сомневается, что ей удастся добиться их экстрадиции.

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Отмечается, что Шмидт возглавлял подразделение, отвечающее за экологические стандарты и технические разработки в штате Мичиган, а затем до сентября 2015 года работал над технологическими решениями по уменьшению объемов вредных выбросов в атмосферу.

Сообщается, что его задержали перед самым вылетом в Германию 7 января.

Как сообщал УНИАН, немецкий производитель автомобилей Volkswagen AG согласился выплатить властям США $4,3 млрд для урегулирования "дизельного скандала", связанного с нарушениями концерном экологических норм.

В сентябре 2015 года автоконцерн оказался в центре скандала ("дизельгейт") после того, как власти США обвинили компанию в подделке результатов при тестировании автомобилей с дизельным двигателем на выброс вредных веществ. В общем "дизельный скандал" затронул более 11 миллионов автомобилей Volkswagen в мире. Концерн признал, что устанавливал на свои автомобили специальную программу, которая сильно занижала результаты тестирования. В октябре 2016 года суд утвердил компенсации госорганам и потребителей США в размере 14,7 миллиарда долларов.