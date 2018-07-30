Благотворительный фонд «МANUS DEI» передал Белоцерковскому роддому специальное оборудование (фото)

МБФ «МANUS DEI» передал аргоноплазменный коагулятор Белоцерковскому роддому: жизненно важный аппарат уже введен в эксплуатацию, а персонал больницы проинструктирован и готов использовать его по назначению.

Главный врач городского роддома Анатолий Бондарь отметил, что много лет пытался сделать все для того, чтобы медицинское учреждение получило это дорогостоящее оборудование - но напрасно.

«Вы понимаете, в каком состоянии находится отечественная медицинская отрасль. Это касается всех сфер деятельности: материально-технической базы, обеспечения медикаментами, ремонта или усиления мер по оказанию неотложной медицинской помощи. Любой больнице невозможно обойтись без поддержки неравнодушных людей, поэтому мы обратились к представителю объединения «Батькивщина» в нашем городе Андрею Лавринцу, который, в свою очередь, обратился за помощью к руководству фонда «МANUS DEI» - и в течение двух недель больница получила коагулятор».

Сегодня Белая Церковь насчитывает 220 тысяч жителей, в городском роддоме ежегодно появляется на свет полторы тысячи малышей. По статистике, 300 - 350 родов происходят путем кесарева сечения, а любое хирургическое вмешательство может вызвать кровотечение или непредвиденные осложнения. Теперь аргоноплазменный коагулятор, который давно считается одним из лучших решений при любых оперативных вмешательствах, будет работать на благо горожан.

Аппарат позволяет завершать операции в более короткие сроки, значительно уменьшает потерю крови, снижает риск заражения, предотвращает возникновение нового кровотечения. Также его использование значительно облегчает состояние матери, счастью которой теперь не помешают долгий послеоперационный период или осложнения.

«Специальная бригада устанавливала аргоноплазменный коагулятор и предоставила врачам все необходимые рекомендации по его эксплуатации. В этом месяце наша команда передала Степанской районной больнице в Ровенской области новый современный УЗИ-аппарат, в дальнейших планах фонда - интенсивное развитие деятельности по обеспечению медицинским оборудованием и ремонту больничных учреждений. В своей работе мы стремимся выйти с местного на национальный уровень, чтобы работать во благо в масштабах страны», - отметил во время передачи аппарата председатель благотворительного фонда «МANUS DEI» Андрей Доценко.

Он также подчеркнул - фонд отдает предпочтение сотрудничеству с органами государственной власти, ведь сейчас в сфере благотворительности немало нечистоплотных людей, действия которых рассчитаны только на удовлетворение собственных интересов. Когда обращение в фонд проверяется представителями местной власти, команда «МANUS DEI» может быть уверена в том, что процесс эксплуатации оборудования и его работа будут находиться под должным контролем.

В дальнейших планах фонда, который работает с 2017 года - углубление основных векторов своей деятельности и активное сотрудничество с другими фондами.