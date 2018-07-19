Битва за древний Киев: торговый центр vs музей на Почтовой

Подземный музей под рыночной площадью в польском Кракове, открытый в 2010 году, сегодня считается одним из удивительнейших мест города. А начиналось все пятью годами ранее с раскопок на Старой площади, где археологи нашли остатки городских строений, старинного рынка и мостовой. В итоге было принято решение организовать здесь музей под землей. Место быстро заработало статус туристической изюминки, и с тех пор регулярно попадает в топ рекомендуемых к посещению в Кракове, ежегодно его осматривают миллионы туристов.

Вот уже три года у Киева есть шанс воспользоваться удачным опытом польского соседа, создав подземный музей на Почтовой площади в центре украинской столицы. Но киевские чиновники открывшуюся возможность упорно игнорируют. К счастью, в городе хватает небезразличных активистов, готовых отстаивать историческое наследие Киева. УНИАН с ними пообщался, чтобы понять, какой ценой дается эта борьба и что же все-таки они защищают.

Место встречи: Почтовая

«Подождите меня десять минут, я бегала заверять экспертное заключение, что это место на Почтовой относится к летописным событиям Киева», – звучит женский голос из телефонной трубки. Это – столичная активистка Аннабелла Морина, одна из ярых борцов за создание музея истории на Почтовой площади.

Напомним, что целый исторический квартал времен Киевской Руси на Почтовой площади в центре столицы были найден во время раскопок в 2015 году. Киевская власть еще тогда пообещала, что строительные работы прекратятся (здесь предполагалось построить подземный ТРЦ), и будет создан музей. Как говорится, обещанного ждут три года, но даже этого срока чиновникам не хватило, чтобы выполнить обещание.

Пока ждем Аннабеллу Морину на Почтовой площади, осматриваемся. Режет глаз соседствующий с храмом Рождества Христова пластиковый забор глубокого зеленого цвета. По забору – плакаты: «Нет уничтожению уникального памятника археологии древнего Киева», тут же белой краской выведены надписи: «Музею быть». Кто-то из прохожих останавливается изучить антураж, кто-то просто проходит мимо.

Аннабелла Морина – краевед и глава общественного движения «Почайна». Известность в широких столичных кругах ей принесла борьба за восстановление летописного название реки Почайна на картах города несколько лет назад. Перешерстив исследования историков, летописи и картографию, Морина смогла доказать, что киевская река, долгое время считавшаяся исчезнувшей, протекает на современной Оболони. Более того, именно эта история, в итоге, привела Морину к активистской борьбе на Почтовой – в древние времена здесь было историческое устье Почайны. «Понимаете, я человек, который очень любит все сакральное. И речка Почайна для меня – это символ возрождения. Она ведь и в сказках упоминается, Почай-река, Река Смородина», – рассуждает Аннабелла.

О древнем Киеве она говорит живо и увлеченно. Хотя сама – харьковчанка, а в столицу приехала только в 2005 году.

В разговоре с Мориной, вспоминаем вереницу бюрократических и прочих нелицеприятных событий последних лет вокруг несозданного музея.

Против корыстных застройщиков, жаждущих отгрохать в историческом центре столицы новый торговый центр и безынициативных киевских чиновников, выступили небезразличные к вопросу сохранности истории Киева активисты, археологи и просто жители города. Инвестор хотел бы, чтобы археологи все выкопали, а на опустевшем месте, убрав оттуда все артефакты, можно было построить ТРЦ с элементами музеификации. Активисты же на это не согласны – они хотят, чтобы вся территория раскопок стала музеем. Причем, чтобы какие-то фрагменты остались здесь именно в том виде, в каком были откопаны, а также дополнены археологическими артефактами.

«Чтобы в результате получился полноценный национальный музей археологии, который бы показывал, как зарождался город Киев вдоль берега реки, и как он менялся после принятия византийского христианства», – объясняет Морина.

Она – одна из наиболее активных членов инициативной группы, отстаивающей историческую ценность данного места. После того, как 21 июня этого года Киевсовет принял решение сохранить артефакты Почтовой, но, несмотря на давление общественности, не разорвал инвестиционный договор на строительство ТРЦ – Морина объявила голодовку. Больше двух недель просидела на одной воде.

«Мы поняли, что с Киевсоветом каши не сваришь, и для себя решили, что нужно идти на национальный уровень. Тем более, что на самом деле, эта находка достойна статуса национальной», – отмечает Аннабелла.

Выйти из голодовки Морина смогла только 5 июля, когда Верховная Рада рекомендовала правительству и КГГА все-таки создать на Почтовой музей и запретить проводить там строительные работы. Если точнее, Рада обратилась к Кабмину с просьбой принять меры по сохранению объектов историко-культурного наследия на Почтовой площади. Из правительства написали в КГГА. А там ответили, что рассмотреть вопрос должен консультационный совет при Управлении охраны культурного наследия. Заседание этого совета было запланировано через несколько часов после нашей встречи с Аннабеллой, так что к нему мы еще вернемся.

Вместе с тем, еще до активизации темы музея на национальном уровне, столичные активисты проводят на Почтовой площади бессрочную акцию и дежурят там постоянно почти месяц.

Здесь стоит несколько небольших походных палаток. Есть коробочка для пожертвований, на которой также указан номер банковской карточки активистов. Основные их статьи расходов – обыкновенные, житейски: на еду, бензин, недавно закупили каски для экскурсий на территорию раскопок. Решили, что чем больше горожан увидит территорию своими глазами, тем лучше. Больше людей поймут, за что вообще уже три года идет борьба с «чинушами». Бесплатные экскурсии «назад, в прошлое» активисты проводят ежедневно по два-три раза, для всех желающих. Люди идут охотно, хотя и бессистемно. По словам Мориной, за почти месяц на раскопках побывало около тысячи человек.

Экскурсия сквозь века

Нам тоже выдают каски. Идем гуськом вглубь, за тот самый забор глубокого зеленого цвета: представитель громады «Андреевский спуск» Виталий Белецкий, Аннабелла Морина, и вслед за ними мы – корреспондент и фотограф УНИАН.

Открывшаяся взору территория выглядит заброшенной, узкую дорожку по ходу всего нашего движения обрамляет трава по пояс. Неожиданно звучит звонкий лай пса по кличке Джонни. Он и охранник – единственные постоянные наблюдатели этого места.

Не доходя несколько метров до территории, которая в прошлом и была местом археологических раскопок, видим сзади двух женщин с детьми. Незапланированные компаньоны приближаются к нам.

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«Сейчас экскурсии нет», - окликает их Виталий.

«Слушай, пусть заходят. Их же кто-то пустил. И я все равно буду рассказывать и показывать все», - предлагает Аннабелла.

Пока раскопки еще продолжались, здесь была найдена уйма интересных артефактов – печати князей 12-13 века, крестики, керамика, древние предметы быта. Морина говорит, что все мелкие, но ценные находки хранятся в Центре археологии Киева НАН Украины.

Археологи успели докопать до уровня 11-12 века. А год назад раскопки были остановлены. Так что, к сожалению, сегодня увидеть здесь можно очень мало – основной раскоп законсервирован и накрыт стекловатой. Специалисты сетуют, что возобновлять раскопки нужно как можно быстрее. Во-первых, здесь все еще остается приблизительно четыре-шесть метров культурного слоя. Во-вторых, он разрушается – невооруженным глазом в районе раскопа видны проросшие грибы.

Наша «не экскурсия» начинается с обзора двух искусственно созданных земляных завалов по обеим сторонам широкого прохода вглубь территории. Аннабелла объясняет, что завалы намеренно набросали археологи – здесь законсервированы деревянные предметы и объекты, в основном, 16 века. Земля является наиболее спокойным консервирующим элементом. А в сложившихся для этих раскопок условиях это был лучший вариант.

Морина демонстрирует место, где предположительно была гавань, протекала река Почайна. За нынешней Церковью Рождества было ее устье. Активистка, в свое время изучившая историю данной речки, объясняет, что изначально было примерно так: текла Почайна, за ней была небольшая коса, а за косой –Днепр. Со временем две реки объединились.

Делаем несколько шагов по территории и приближаемся к, вероятно, остаткам Крещатицких ворот 16 века. По словам Аннабеллы, эти въездные ворота отмечены на карте 1695 года, составленной военным Ушаковым. Они открывали дорогу к центральной улице Подола. Предполагается, что свое название «Крещатицкие» ворота получили, потому, что рядом с ними князь Владимир крестил свой народ.

Еще буквально несколько шагов отделяют нас от улицы, вероятно, 11-12 века. Аннабелла демонстрирует нам кусочек древесины той эпохи: «Детям разрешается дотронуться».

Морина рассказывает, что, судя по раскопкам, Киев, как город, был построен именно на Подоле в 8-9 веке. Он тянулся вдоль берега реки Почайна и Днепра. Занимал где-то 130, а потом 180 гектар, имел центральную улицу, равные земельные наделы, свободный доступ к воде и к главной улице. На горах в те времена поселений особо не было, там размещали могильники и капища богов. После принятия христианства меняется и градостроительная структура Киева. Сносятся могильники и капища, а основной Киев образуется уже на горе, там возникают церковные и административные дворы.

От места к месту, между закрытыми стекловатой участками раскопок, в глаза бросаются небольшие, болотного типа, озерца. Оказывается, что это не грунтовые воды – так сочится фонтан. «Да, к сожалению, это действительно сейчас не музей, а болото, в котором тонут артефакты 12-13 веков», – ловит мой взгляд активистка.

По всей территории раскопок насчитывается несколько десятков широких колонн. Они были вбиты еще в 2013 году для строительства торгового центра. На тот момент еще не было понятно, что данные конструкции в прямом смысле пробивают «брешь в историю».

Поднимаясь наверх, обсуждаем с Аннабеллой отношение киевских чиновников к этому месту. «Мы доказываем, что история есть, а они доказывают, что ее здесь нет», – сетует Морина.

За зеленым забором начинается современный Киев. Спрашиваю мнение о будущем музея у молодой семьи, которая вместе с нами посетила «неэкскурсию». Киевлянин Сергей говорит, что он уже второй раз спускался на раскоп. Впервые приходил сам, а сейчас решил показать объект жене и сыну.

Мужчина убежден, торговый центр здесь рано или поздно все-таки построят: «Не думаю, что сохранить музей возможно. У нас в Киевской области тоже есть городища летописные, так там просто пашутся поля, которые в аренде». Сергей авиатор, но больше десяти лет интересуется археологией. Спрашиваю у его сына Вани, была ли мальчику интересна экскурсия:

«Да, было интересно. Жаль, что все-таки сделают торговый центр. А больше всего мне пещера понравилась», – отвечает он.

Активисты – чиновники 1:0

Рабочий день, послеобеденное время, заседание консультативного совета при Управлении охраны культурного наследия КГГА. Пара десятков активистов в касках с надписью «за музей» столпились в зале заседаний. Представительница общественного объединения «Никольская слободка» Елена Медведенко говорит, что с 2015 года наблюдает за развитием истории с музеем на Почтовой. Когда активисты объявили о дежурстве на площади, стала приходить и туда: «С детьми прихожу. Они гуляют у фонтана, а я дежурю. Мы все вместе должны отстаивать наследие Киева».

Глава общественной организации «Порядок и достаток» Александр Мисюра убежден, что музей на Почтовой, пожалуй, последнее место в Киеве – а, может, и в Украине – с настолько богатым слоем исторических артефактов. «Нужно хотя бы здесь поступить правильно. И это будет прецедент, который вызовет цепную реакцию. После него будет пересмотрено немало вопросов, где речь идет о сохранении нашей исторической памяти», – считает он.

Замечены здесь были и члены «Нацкорпуса», и члены «Трухановской сечи». Среди присутствующих на заседании активистов внимание корреспондента УНИАН привлекает пожилая седовласая женщина. Ее зовут Валентина Калмыкова. Как и большинство активистов, она следит за событиями на Почтовой с первого дня. Идею построить торговый центр в таком месте называет кощунством: «Я на Почтовой дежурю время от времени, и только однажды мужчина к нам подходил и сказал, что нужен торговый центр, а мы, мол, такие-сякие. А так все подходят и говорят, что они поддерживают музей».

Вдоль продолговатого стола растянут плакат: «Почтовая площадь – Крещатицкие ворота Киева». Активисты продержали его в течение почти двух часов, понадобившихся консультационного совету для принятия решения. Кроме того, инициативная группа защитников музея на Почтовой на заседание пришла не с пустыми руками – принесли разработанный учеными Центра археологии Киева Паспорт достопримечательности национального значения.

И это, кстати, тоже прецедент. Ведь разработкой данной документации должны были заниматься чиновники, а не громада.

Также активисты принесли на заседание экспертный вывод о принадлежности Почтовой площади к территории выдающегося места, связанного с летописными событиями крещения Киевской Руси-Украины. Документ подписали три Института Национальной Академии Наук –

Институт истории, Институт философии, Институт археографии и источниковедения, а также профессор университета Лойола Меримаунт в Лос-Анджелесе Кирилл Говорун.

В общем, эта битва активистами была выиграна, и даже без крови. Научно-консультативный совет единогласно одобрил представленную активистами документацию. Только вот расслабляться все равно пока рано. Ведь теперь Управление КГГА должно передать необходимую документацию в Минкультуры. Там ее проверят эксперты, и, если все хорошо, подготовят постановление в Кабмин. Вчера прозвучали обещания, мол, данные вопросы решатся в августе. Однако, как говорится, доверяй, но проверяй. Пока вопрос не будет окончательно решен, активисты продолжат держать ухо востро.

Справка УНИАН:

В начале 2015 года во время строительных работ по возведению торгово-развлекательного центра на Почтовой площади была обнаружена часть улицы времен Киевской Руси и другие артефакты 11-12 веков. В июле 2016 года директор Департамента культуры КГГА Диана Попова заявила, что раскопки древнего города на Почтовой площади будут продолжаться и проблем с финансированием работ по консервации и сохранению находок нет. Однако исследования были приостановлены в марте 2017 года.

В декабре 2017 года заместитель председателя КГГА Алексей Резников заявил, что из-за давления грунта со всех сторон, который возник в связи со строительством ТРЦ, существует угроза дальнейшей безопасной эксплуатации зданий вокруг Почтовой площади и метрополитена, поэтому археологические и строительные работы приостановлены.

С 20 июня 2018 года на Почтовой площади продолжается бессрочная акция активистов с требованием создать на месте раскопок музейное пространство. Активисты круглосуточно находятся на площади и распространяют информацию о выявленных археологами находках и ситуацию с застройкой территории, ведь изначальный проект предусматривает строительство торгового центра.

Ирина Шевченко