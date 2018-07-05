Рада рекомендовала Кабмину создать музей на Почтовой площади в Киеве

Также парламент рекомендовал правительству принять необходимые меры для сохранения найденных на Почтовой площади в Киеве объектов историко-культурного наследия и занести объект в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории «Памятники национального значения».

Верховная Рада Украины приняла постановление «О сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади в г. Киеве» (№8541).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 294 народных депутата Украины.

Постановлением Кабинету министров рекомендовано принять необходимые меры для сохранения объектов историко-культурного наследия на Почтовой площади в Киеве. Также правительство должно занести объект культурного наследия «Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева» на Почтовой площади в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории «Памятники национального значения».

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Киевской городской государственной администрации рекомендовано принять исчерпывающие меры для информирования общественности об объективном текущем состоянии по музеефикации объекта культурного наследия и широкого обсуждения дальнейших шагов с целью уменьшения социальной напряженности.

С голоса народный депутат от ВО «Свобода» Юрий Левченко внес предложение к проекту постановления - рекомендовать запретить любые строительные работы на территории Почтовой площади и прилегающих территориях, где были обнаружены объекты историко-культурного наследия, которое поддержал профильный комитет.

Также ВР рекомендовала Кабмину создать Национальный музей «Центр Средневекового города» на территории открытия памятника на Почтовой площади в Киеве.

В пояснительной записке к проекту постановления сказано, что раскопки на Почтовой площади велись с декабря 2014 года по март 2017 года.

«Общая площадь раскопок, на которых велись археологические исследования, на сегодняшний день превышает 2000 кв. м. Часть этой площади - с выявленными деревянными заборами, настилами, остатками срубов и других сооружений - с целью сохранения законсервирована под слоем почвы. На площади 1300 кв. м раскопками раскрыт верх культурного слоя XII в., впереди еще 4-6 м культурного слоя, который необходимо исследовать», - отмечается в записке.

Также подчеркивается, что коллекция артефактов и многие найденные во время раскопок недвидимые объекты представляют историческую ценность и научный интерес.

В документе указано, что строительством и дальнейшей судьбой подземного археологического музея (созданного именно на Почтовой площади) должны заниматься государственные власти.

Как сообщал УНИАН, в начале 2015 года во время строительных работ на Почтовой площади была обнаружена часть улицы времен Киевской Руси и другие артефакты XI-XII веков. В июле 2016 года директор Департамента культуры КГГА Диана Попова заявила, что раскопки древнего города на Почтовой площади будут продолжаться и проблем с финансированием работ по консервации и сохранению находок нет. Однако исследования были приостановлены в марте 2017 года.

В декабре 2017 года заместитель председателя КГГА Алексей Резников заявил, что из-за давления грунта со всех сторон, возникшего из-за строительства ТРЦ, существует угроза дальнейшей безопасной эксплуатации зданий вокруг Почтовой площади и метрополитена, поэтому археологические и строительные работы приостановлены.

С 20 июня 2018 года на Почтовой площади продолжается бессрочная акция активистов с требованием создать на месте раскопок музейное пространство. Активисты круглосуточно находятся на площади и распространяют информацию о выявленных археологами находках и ситуации с застройкой территории, поскольку проектом предусмотрено строительство торгового центра.

21 июня депутаты Киевсовета поддержали решение о принятии мер по сохранению археологических находок на Почтовой площади с целью создания музея, но отклонили предложения о расторжении инвестиционного договора с застройщиком этой территории.

Вместе с тем активисты заявили, что не прекратят акцию, пока не будет решения о прекращении договора с застройщиком Почтовой площади. Они считают, что решение Киевсовета о строительстве ТЦ является «оттягиванием времени», в документе нет четкой формулировки, что на площади создадут музей.