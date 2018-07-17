В Харьковской области из-за поломки российской системы таможенного контроля образовалась очередь из 160 авто

Выход из строя системы таможенного контроля произошел в международном пункте пропуска "Нехотеевка" напротив пункта пропуска «Гоптовка» в Харьковской области.

В Харьковской области из-за поломки российской системы таможенного контроля образовалась очередь из 160 легковых автомобилей.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ.

«В адрес Харьковского пограничного отряда поступило сообщение от российской стороны о выходе из строя системы таможенного контроля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Нехотеевка» напротив пункта пропуска «Гоптовка» в Харьковской области. Из-за неисправности сервера движение транспортных средств в обе стороны ограничено», - говорится в сообщении.

Восточное региональное управление ГПСУ просит путешествующих учесть данную информацию и по возможности выбирать альтернативные маршруты для пересечения границы.

В ГПСУ отметили, что по состоянию на 11:00 на выезд из Украины ожидают около 160 легковых автомобилей. Из них 140 оформлены и ожидают въезд на российский пункт пропуска.