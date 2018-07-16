Сегодня в Украине отмечают День бухгалтера и аудитора

Именно в этот день почти 20 лет назад Верховная Рада приняла Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине».

В Украине сегодня отмечают профессиональный праздник работники бухгалтерских служб и аудиторы - люди, которые занимаются финансами любой организации или компании.

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История праздника

Именно в этот день почти 20 лет назад (в 1999 году) Верховная Рада приняла Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Документ определяет правовые основы осуществления в стране бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности.

В 2004 году указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы этому историческому дню был присвоен статус профессионального праздника бухгалтеров, а в апреле этого года президент Петр Порошенко распространил празднование также и на аудиторов.

Согласно указу Кучмы, праздник был установлен в знак признания вклада бухгалтеров в рост национальной экономики,

Отметим, что международный день бухгалтера отмечают во всем мире 10 ноября, поэтому украинские бухгалтеры, фактически, имеют два профессиональных праздника в год.

Поздравление с Днем бухгалтера

Поздравления на День бухгалтера 16 июля в Украине традиционно готовят коллективы частных компаний и госучреждений, ведь бухгалтерские отделы есть практически всюду.

В крупных компаниях и учреждениях по случаю праздника компаниях нередко готовят корпоративы, в небольших организациях и заведениях – обращаются с поздравлениями и символическими презентами к работникам бухгалтерии. Сами бухгалтера часто отмечают праздник в компании коллег или родных.

Как сообщал УНИАН, на 16 июля приходятся именины Филиппа, Анатолия, Василия, Константина, Марка и Александра.