Календарь событий: высадка на Луну, первые в истории автомобильные гонки и День без купальников

16 июля

Неделя начинается с национального профессионального праздника - Дня бухгалтера. Его дата связана с принятием 16 июля 1999 года закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Сначала он отмечался федерацией аудиторов и бухгалтеров неофициально. Но 18 июня 2004 года указом президента День бухгалтера был учрежден официально. А 20 апреля 2018 года опять-таки указом главы государства, ввиду внесения изменений в закон о бухучете, праздник переименовали в День бухгалтера и аудитора. К слову, Международный день бухгалтера отмечается 10 ноября.

В понедельник есть и значимые памятные даты. Так, 16 июля 1945 года в США, на полигоне близ Лос-Аламоса (штат Нью-Мексико) был произведен первый наземный атомный взрыв. Вспышка от него была видна на расстоянии 290 км, а звук был слышен до 160 км. Уже в августе 1945 года впервые в истории человечества было применено ядерное оружие – две мощные атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки, которые превратились в пепел, пострадали более 200 тысяч человек.

16 июля 1965 года при участии президентов Франции и Италии Шарля де Голля и Джузеппе Сарагата был торжественно открыт автомобильный туннель под Монбланом – самой высокой вершиной Альп (4807 м), который связал два курортных центра: итальянский Курмайор и французский Шамони. На строительство туннеля ушло 8 лет. Его длина 11,6 километра, а ширина – 8,6 метра. Он расположен на высоте 1 километра 274 метров с французской стороны и 1 километра 381 метра с итальянской. Высота скалы над туннелем превышает два километра. Но к 1999 году туннель перестал соответствовать нормам безопасности, что привело к трагедии: 24 марта 1999 года в туннеле загорелся грузовик, все остальные машины оказались запертыми в огненном кошмаре. Температура в туннеле достигла 1000 градусов – плавилась стальная арматура креплений и бетонные перекрытия. В результате этой катастрофы, которой дали название «Апокалипсис в сердце Монблана», погибли более 40 человек. Туннель закрыли, он заработал после ремонта и модернизации только в марте 2002 года, но периодически движение в нем грузовых авто запрещается. 16 июля 1999 года Джон Фицджеральд Кеннеди младший, его жена Кэролин и сестра жены погибли в авиакатастрофе. Самолет, за штурвалом которого был Джон, упал в Атлантический океан у берегов Массачусетса.

Неофициальные праздники, которые увидели свет благодаря сообществам в соцсетях, - День вкусной еды, День рисования на асфальте и День змеи.

Именины у Филиппа, Анатолия, Василия, Константина, Марка и Александра.

17 июля

Во вторник - Всемирный день международного уголовного правосудия, или День международного правосудия. Дата выбрана не случайно - в этот день в 1998 году был принят Римский статут – договор, который лег в основу создания Международного уголовного суда. Статут стал разрабатываться с декабря 1948 года, когда Генеральная Ассамблея ООН утвердила Конвенцию о предупреждении преступлений, связанных с геноцидом. Официально Римский статут был принят только полвека спустя. Полноценно он вступил в силу 1 июля 2002 года, после того, как 60 государств стали его участниками посредством ратификации или присоединения. Сегодня МУС – независимый международный постоянно действующий судебный орган, который не входит в официальные структуры ООН. Юрисдикция суда включает преступления геноцида и против человечности, а также военные преступления, совершенные после 1 июля 2002 года. Кроме того, с 2010 года МУС вправе осуществлять преследование лиц, ответственных за преступления агрессии. Главная миссия МУС – гарантия неизбежности наказаний за самые тяжелые преступления. МУС находится в Гааге. Участниками Римского статута являются 122 государства. Еще 37 стран подписали Римский статут, но пока не ратифицировали его. В их числе - Украина. За четыре года российской агрессии наша страна подала в международные суды несколько исков против РФ, в том числе в Международный уголовный суд.

Что касается памятных дат, то в этот день произошло античеловеческое преступление «красных советов» (потом это стало нормой для этой власти, утопившей в крови миллионы людей) - в ночь с 16 на 17 июля 1918 года российский император Николай II, императрица Александра Федоровна, их пятеро детей, доктор Боткин и три человека прислуги были расстреляны в «Доме особого назначения» – особняке Ипатьева в Екатеринбурге. Тех, кто не был убит выстрелом сразу, закололи штыками. Даже любимую собачонку прибили прикладом. В 1981 году все члены царской семьи были канонизированы православной церковью, они были признаны жертвами политических репрессий и реабилитированы в 2008 году. А 17 июля 1998 года останки членов императорской семьи были захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

Еще 17 июля - День рождения Диснейленда. Парк для ребятишек был открыт в 1955 году в штате Калифорния, городе Анахайм. Идея пришла в голову выдумщику и крупному бизнесмену, отцу двух дочек Уолту Диснею. Проект обошелся ему в 17 миллионов долларов. Кстати, ведущим церемонии открытия Диснейленда, в которой приняли участие более 30 тысяч человек, был на то время успешный шоумен Рональд Рейган, который в последствии стал президентом США. 17 июля 1986 года во время телемоста Ленинград-Бостон (во время перестройки американо-советских подобных проектов была масса), в советской студии прозвучала «крылатая» фраза - «У нас секса нет…».

Неофициальные праздники - День дарения подарков и День укоренившихся традиций.

Именины у Андрея, Марфы, Ольги, Дмитрия, Марии, Богдана, Алексея, Татьяны, Анастасии, Михаила, Николая и Александры.

18 июля

В среду - Международный день Нельсона Манделы. День был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 2009 году в честь дня рождения одного из самых известных борцов с режимом апартеида, расовой дискриминацией в Южной Африке. Во время апартеида Мандела был одним из самых известных активистов в борьбе за права человека, за что 26 лет отсидел в тюрьме. В 1990 году он был освобожден, а в 1993 году был удостоен Нобелевской премии мира. Спустя год, весной 1994 года, состоялись первые в Южной Африке всеобщие выборы с предоставлением избирательных прав всем жителям страны. По их результатам Мандела стал президентом ЮАР и первым чернокожим человеком, занявшим этот пост. Нельсон Мандела умер 5 декабря 2013 года на 96-м году жизни в своем доме в пригороде Йоханнесбурга в кругу семьи. Похороны прошли в родовой деревне Цгуну 15 декабря 2013 года. 2 февраля 2014 года состоялось публичное оглашение завещания Манделы. Состояние составило 46 млн рандов (4,13 млн долларов). В наследство также входили два дома в Йоханнесбурге и Восточно-Капской провинции, а также доходы от написанных книг.

Есть 18 июля и памятные даты – в этот день в 1968 году американские инженеры Роберт Нойс и Гордон Мур, получив трехмиллионный кредит, зарегистрировали компанию под названием «NM Electronics». Она занималась выпуском статической оперативной памяти. Вскоре ее переименовали в «Intel» - по первым слогам термина «integrated electronics». Она сосредоточилась на выпуске микропроцессоров. В 1971 году был выпущен первый, а к началу 1980-х годов компания стала главным их производителем в мире. 18 июля 1925 года в США официально разрешили женщинам водить авто. 18 июля 1957 года Торговая палата США установила национальный праздник - День Хот-дога.

Еще 18 июля считается днем рождения Тетриса. Его в 1985 году придумал советский ученый Алексей Пажитнов, который занимался искусственным интеллектом. В 1988 году, при поддержке фирмы Bullet-Proof Software, он организовал компанию AnimaTek, которая занялась разработкой игрового программного обеспечения. В 1991 году вместе с ней переехал в США. В октябре 1996 года стал работать в «Майкрософт», откуда ушел в 2005 году. Пажитнов был удостоен наград Game Developers Choice Awards First Pigeon Award и LARA - Der Deutsche Games Award. Сейчас продолжает заниматься любимым делом в США.

Неофициальный праздник - День прогулок под дождем.

Именины у Афанасия, Сергея, Анны, Тихона, Василия, Никона и Арсения.

19 июля

В четверг нет официальных международных праздников, но есть ряд значимых памятных дат. Так, в этот день в 1909 году французский летчик Юбер Латам, приняв вызов газеты «Дейли Мейл», предложившей 1000 фунтов стерлингов первому пилоту, который перелетит на аэроплане через Ла-Манш, потерпел неудачу. Пролетев чуть более 10 километров, он упал в море из-за неисправности двигателя. Латама подобрал французский военный корабль «Гарпун». Через 6 дней успеха на этом поприще добился другой француз - Луи Блерио. А «неудачник» на следующий год установил рекорд высоты полета. 19 июля 1993 года в США при наборе в армию запретили задавать вопросы о сексуальной ориентации. Заработал знаменитый принцип «Не спрашивай, не говори». В 2003 году в этот день в Вене была проведена первая в мире операция по пересадке языка. 42-летнему пациенту, страдавшему от злокачественной опухоли в ротовой полости, пересадили язык донора. Операция, длившаяся 14 часов, прошла успешно.

Неофициальные праздники - День без купальников, Праздник клюканий и День пирожков с малиновым вареньем.

Именины у Антона, Валентина, Архипа, Василия, Александра, Иннокентия, Глеба, Ульяны, Виктора и Анатолия.

20 июля

В пятницу - Международный день шахмат. Его в 1966 году учредила ФИДЕ - Всемирная шахматная федерация, основанная в 1924 году. ФИДЕ объединяет национальные шахматные ассоциации 170 стран. Любопытно, что название игры происходит из персидского языка: шах мат - властитель умер. А родиной шахмат является Индия. Там в V веке появилась предшественница шахмат – игра чатуранга. Про шахматы говорят, что это - игра умных. Правда, есть про этих умников и немало анекдотов. К примеру, как вы закончили играть в шахматы с гроссмейстером? Матом на 30 ходу. И что он вам ответил?

Еще 20 июля очень сладкий праздник - Международный день торта. Он проходит под девизом «I CAKE YOU» - «Я приду к тебе с тортом», что вполне логично для дружбы – с вкусным десертом под чашечку чая не ругаются. Впервые этот день отмечался в 2011 году, его инициировал «Миланский Клуб» Королевства Любви – международного некоммерческого проекта, членами которого являются музыканты, кулинары и другие творческие натуры.

20 июля 1917 года была зарегистрирована компания «Bayerische Motorenwerke» или BMW, которая объединила «Rapp Motoren-werke» и «Gustav Otto Flugmaschinenfabrik». Изначально BMW выпускала авиационные моторы. Поэтому эмблема компании - вращающийся винт самолета. В этот день в 1969 году американский «Аполлон-11» совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну. Модуль прилунился к Морю Спокойствия в 20 часов 17 минут по Гринвичу. В 2005 году в Канаде на общенациональном уровне вступил в силу закон об однополых браках.

Неофициальные праздники – День губошлепов и День хождения по бордюрам.

Именины у Германа, Сергея, Евдокии, Евфросинии, Фомы и Павла.

21 июля

21 июля 1969 года человек впервые ступил на поверхность Луны. Им стал американский астронавт Нил Армстронг, командир корабля «Аполлон-11». Известна его фраза, которую он произнес, ступив на Луну: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Экипаж корабля состоял из трех астронавтов. Экспедиция не преследовала исследовательских задач, цель ее была совершить посадку на спутнике Земли и успешно вернуться обратно. Корабль оставался на орбите, а два астронавта – Нил Армстронг и Эдвин Олдрин в летательном модуле совершили посадку на Луну, собрали образцы грунта, установили ряд приборов. Олдрин пробыл на

Луне около полутора часов, Армстронг – два часа десять минут. Спустя 22 часа после прилунения летательный модуль стартовал с поверхности естественного спутника нашей планеты и благополучно вернулся на Землю. После карантина и отпуска 13 августа 1969 года астронавтов торжественно встречали в Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе. 21 июля 2011 года завершился последний полет шаттла «Атлантис». Была официально закрыта космическая программа «Спейс шаттл». Первый полет «Атлантис» совершил в октябре 1985 года. Начиная с 1995 года, «Атлантис» произвел семь полетов к космической станции «Мир». После завершения эксплуатации шаттл передали музею в Космическом центре им. Кеннеди на мысе Канаверал.

Неофициальные праздники - День «или» и День переучета.

Именины у Прокопия, Александра, Николая, Дмитрия и Федора.

22 июля

Воскресенье тоже богато на памятные даты. В этот день в 1894 году в 8 часов утра в Париже начались первые в истории автомобильные гонки. Их инициировал главный редактор парижской газеты «La Petite Journal» Пьер Жиффар. Участникам предстояло пройти на своих авто маршрут Париж-Руан за 12 часов. 39 автомобилей были оснащены двигателями внутреннего сгорания, 28 - «паровыми». Еще 25 устройств попали в номинацию «другие системы». После отборочных «заездов» к старту допустили 28 автомобилей - 14 с бензиновыми и 7 с паровыми двигателями. До финиша дошли лишь 17 машин. Наибольшую скорость - более 22 км/час - развил 20-сильный паромобиль маркиза Альбера Де Диона. Однако первый приз по решению жюри был разделен между двумя бензиновыми машинами марок Peugeot и Panhard-Levassor. Их сочли самыми надежными в эксплуатации. 22 июля 1930 года Колхозцентр СССР установил оценку и оплату труда в колхозах не в деньгах, а в трудоднях. В 1946 году в Нью-Йорке завершилась Международная конференция здравоохранения, на которой был принят устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он вступил в силу 7 апреля 1948 года. В 1986 году в этот день палата общин британского парламента проголосовала за отмену телесных наказаний в государственных школах. В 2010 году в Аргентине вступил в силу закон об однополых браках.

Неофициальные праздники - День трудяги, День толстяка и толстушки, День находок и День приближенного значения числа «Пи».

Именины у Александра, Кирилла, Феодора, Андрея и Михаила.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная