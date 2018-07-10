На Байковом кладбище попрощались с диссидентом Левком Лукьяненко (видео)
Сегодня на Байковом кладбище хоронили украинского диссидента, одного из авторов Акта провозглашения независимости Украины Левка Лукьяненко. Отдать ему последнюю дань уважения в клубе Кабмина и во Владимирском соборе пришли тысячи людей.
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С цветами и траурными венками собрались люди возле Кабмина. Отдать должное пришли сотни людей. Многие с ним не были знакомы, но считают его смерть личной утратой, говорится в сюжете ТСН.
Попрощаться с бывшим депутатом пришло много политиков.
В 1991 году он попытался стать президентом, но для обычных украинцев он был малоизвестным. В общем диссидент Левко Лукьяненко провел за решеткой треть жизни.
Во Владимирском соборе не протолкнуться, панихиду служил митрополит Филарет.
Похоронили Левка Лукьяненко на центральной аллее Байкового кладбища, рядом с Леонидом Каденюком.