Отсидел в лагерях 26 лет и написал "Акт провозглашения независимости Украины": биография Левка Лукьяненко

Его исключили из КПСС и приговорили к расстрелу "за антисоветскую агитацию и пропаганду". Однако приговор заменили тюремным заключением.

Украинский диссидент и политик времен СССР, соучредитель Украинской Хельсинской группы, политик и общественный деятель, народный депутат Украины, Герой Украины, писатель, автор «Акта провозглашения независимости Украины» от 24 августа 1991 год Левко Лукьяненко умер сегодня, 7 июля, на 89-м году жизни.

Он родился 24 августа 1928 в с. Хриповка Городнянского района Черниговской области Украины.

С раннего детства много читал, задумывался над тем, как подавлен украинский народ. После поездки в отпуск домой в 1950 г., где увидел нужду, унижение, Лукьяненко пришел к выводу, что надо бороться за независимую Украину и этому следует посвятить жизнь.

В1951-1953 вступил в комсомол, в партию. 1953 поступил на юридический факультет Московского университета. В 1954 году женился. Вел активную общественную жизнь.

До 1956 понял, что выбранный им путь ошибочный, приостановил свою общественную деятельность и решил с 1957 ориентироваться на подпольную борьбу.

По окончании университета с 1958 работал штатным пропагандистом Радеховского райкома КПСС, с 1959 — работник адвокатуры Глинянского района Львовской области. Здесь он создал оппозиционный по отношению к советской власти «Украинский рабоче-крестьянский союз» («Українська Робітничо-Селянська Спілка»), выступавший за конституционное отделение Украины от СССР. За это в январе 1961 он исключается из КПСС и приговаривается к расстрелу «за антисоветскую агитацию и пропаганду». Однако приговор заменяется тюремным заключением сроком на 15 лет.

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В 1976 Левко Лукьяненко вышел на свободу и стал одним из основателей «Украинской хельсинкской группы». В следующем году он был снова арестован и приговорён к 10 годам тюремного заключения и 5 годам ссылки. В 1988 Левко Лукьяненко вышел на свободу. Таким образом он провёл 26 лет своей жизни в заключении.

30.11.88 Левко Лукьяненко помилован, освобожден из ссылки. В начале 1989 возвращается в Украину.

30 марта 1990 Левко Лукьяненко был избран 54,00 % голосов (при 8 претендентах) депутатом Верховной рады Украины от Железнодорожного (№ 196) избирательного округа.

29 апреля 1990 Левко Лукьяненко с группой своих соратников создал Украинскую республиканскую партию (УРП), главой которой он был избран.

1 декабря 1991 он участвовал в президентских выборах. За него проголосовал 1 432 556 человек (4,49 %).

В мае 1992 сложил полномочия депутата и оставил должность председателя УРП в связи с назначением Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Канаде. В ноябре 1993 из-за несогласия с политикой правительства Украины подал в отставку и вернулся в Украину.

27 марта 1994 Левко Лукьяненко был избран 62,06 % голосов (при 5 претендентах) депутатом Верховной рады от Нововолынского (№ 68) избирательного округа.

На парламентских выборах 29 марта 1998 Левко Лукьяненко участвовал под номером 1 избирательного списка блока партий «Национальный фронт». Блок не преодолел четырёхпроцентный барьер, и Левко Лукьяненко в парламент не прошёл.

4 ноября 2000 почётный глава УРП Левко Лукьяненко был избран полноправным главой этой партии.

C ноября 1993 по июнь 1994 - председатель предвыборного демократического объединения "Украина". С мая 1992 - почетный председатель УРП. Доктор права Альбертского университета, Канада. Награжден медалью "Борцам за волю Украины им Св. Владимира", почетным знаком Президента Украины. Автор книг: "Что дальше?" (1989), "Исповедь в камере смертников" (1991), "За Украину, за ее свободу ... "(1991)," Верую в Бога и в Украине "(1991)," Не дам погибнуть Украине "(1994)," Рождение новой эры "(1997),"В стране кленового листа "(1998), многочисленных статей.

16 июня 2007 вышел из Верховной рады по собственному желанию. Умер в реанимации в Киевской больнице.