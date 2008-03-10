Одной из самых красивых женщин мира исполняется 50 (фото)
20:30, 10 марта 2008Общество
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Кинозвезда прошла долгий путь к славе
|Шэрон Стоун. Фото Reuters
В кино Стоун дебютировала 30 лет назад: ее заметил режиссер Вуди Аллен и предложил эпизодическую роль в своем фильме. А в начале 90-ых настоящую славу актрисе принес фильм "Основной инстинкт". С тех пор она сыграла во многих известных фильмах, но сейчас все больше времени посвящает семье. Шэрон Стоун воспитывает 3 приемных детей и активно занимается благотворительностью.
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