Одной из самых красивых женщин мира исполняется 50 (фото)

Одной из самых красивых женщин мира исполняется 50, передает Первый канал . Кинозвезда прошла долгий путь к славе. В юности она несколько лет работала фотомоделью и добилась большой популярности в мире моды.

В кино Стоун дебютировала 30 лет назад: ее заметил режиссер Вуди Аллен и предложил эпизодическую роль в своем фильме. А в начале 90-ых настоящую славу актрисе принес фильм "Основной инстинкт". С тех пор она сыграла во многих известных фильмах, но сейчас все больше времени посвящает семье. Шэрон Стоун воспитывает 3 приемных детей и активно занимается благотворительностью.