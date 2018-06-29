Днепровские нищие стали героями огромных полотен местного художника (видео)

Драмы нищих художник увековечивает в гравюрах и акрилом на холстах.

Днепровские нищие стали героями огромных полотен местного художника.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Обычных нищих с необычными судьбами художник Сергей Алиев-Ковик исследует более 20 лет. Драмы нищих увековечивает в гравюрах и акрилом на холстах.

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Так появилось более трех десятков портретов, объединенных в проекте под названием "Вне зоны комфорта". Художник признается: и самому как-то приходилось жить в подвалах и на вокзалах. Однако он смог вернуться к комфортной жизни.