Днепровские нищие стали героями огромных полотен местного художника (видео)
17:31, 29 июня 2018Общество
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Драмы нищих художник увековечивает в гравюрах и акрилом на холстах.
Днепровские нищие стали героями огромных полотен местного художника.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Обычных нищих с необычными судьбами художник Сергей Алиев-Ковик исследует более 20 лет. Драмы нищих увековечивает в гравюрах и акрилом на холстах.
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Так появилось более трех десятков портретов, объединенных в проекте под названием "Вне зоны комфорта". Художник признается: и самому как-то приходилось жить в подвалах и на вокзалах. Однако он смог вернуться к комфортной жизни.
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