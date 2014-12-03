Харьковчанину грозит 6 лет тюрьмы за "минирование" гимназии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на прокурора Фрунзенского района Харькова Станислава Пиева, обвинительный акт в отношении мужчины, который сообщил о якобы минировании одной из городских гимназий, прокуратура направила в суд на прошлой неделе.

По данным прокурора, во время следствия было установлено, что ночью 25 ноября нетрезвый 43-летний харьковчанин сообщил о подготовке взрыва в гимназии, расположенной неподалеку от его дома.

Читайте такжеВ Киеве сегодня "минировали" несколько станций метро, ТРЦ и офис "Киевгорстроя"

За преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва), злоумышленнику угрожает до 6 лет лишения свободы.