Создание автокефальной церкви поддерживает каждый третий украинец - опрос

Поддерживают создание поместной церкви преимущественно в западном и центральном регионах.

Создание в Украине автокефальной православной церкви не поддерживают 20% населения страны, но за ее создание выступает практически каждый третий украинец.

Об этом говорится в обнародованных результатах общенационального опроса населения Украины, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Так, согласно данным исследования, создание в Украине автокефальной поместной православной церкви поддерживают 31,3% всего населения, не поддерживают 19,8%. Остальному населению это либо безразлично (34,7%), либо они не имеют определенного ответа (14,2%).

Как отмечают социологи, существенным фактором в поддержке или неподдержке создания автокефальной поместной православной церкви является региональный: в основном поддерживают такую перспективу в западном (58%) и центральном (35,1%) регионах, в основном не поддерживают на юге (24,4% - против, 9,5% - за), востоке (соответственно, 28,2% и 10%) и на Донбассе (27,8% и 18,5%). Однако значительная часть населения в регионах относится к предложению создания единой поместной церкви безразлично или не имеет определенного ответа (в южном регионе таких 66%, восточном - 62%, на Донбассе - 53%, в центральном - 47%, западном - 30%).

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Наиболее равнодушны к вопросу создания автокефальной поместной церкви люди, которые не считают себя религиозными (74%). В то же время, и среди религиозных лиц 40% также не дали ни положительного, ни отрицательного ответа.

Согласно результатам опроса, общая поддержка или отрицание идеи создания поместной церкви имеет существенные конфессиональные различия. Так, среди сторонников УПЦ Киевского патриархата создание поместной церкви поддерживают 45% (не поддерживают - 18%), тогда как среди сторонников УПЦ Московского патриархата поддерживают такие действия 23%, а не поддерживают 40%.

В общем, только 11,5% населения убеждены, что создание единой Украинской православной церкви относится к первоочередным вопросам, еще 22,7% считают этот вопрос актуальным, но не первоочередным. При этом 22,6% опрошенных отметили, что этот вопрос - не актуален, ибо создание или несоздание такой церкви ничего не изменит, а 26,2% считают, что такой вопрос не стоит поднимать, потому что от этого будет только вред. Среди респондентов, которые поддерживают создание поместной православной церкви, этот вопрос первостепенным считают 34%, а 50% считают актуальным, но не первоочередным.

Среди респондентов, которые поддерживают создание поместной православной церкви, более половины (56%) считают, что эта церковь должна создаваться на основе УПЦ Киевского патриархата с присоединением всех желающих, тогда как за создание совершенно новой церкви, в которой объединились бы все желающие, высказались 14%.

Относительно роли власти в процессе создания единой украинской православной церкви большинство опрошенных (56,7%) ответили, что представители власти не должны участвовать в таких действий, еще 17,1% отстаивают мнение, что представители власти могут помогать инициативам православных церквей, а на мнению 7%, представители власти должны активно действовать в этом направлении по собственной инициативе. Среди тех, кто поддерживает создание поместной церкви, 35% одобряют вспомогательную роль представителей власти в этих процессах, впрочем, и 41% против такого участия.

Опрос проводился с 19 по 25 мая 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.