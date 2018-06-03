Порошенко назвал возможную дату предоставления автокефалии УПЦ

Президент призывает украинцев всего мира вместе с Украиной молиться об этом.

Президент Петр Порошенко надеется на положительное решение синода Вселенского патриархата о предоставлении томоса об автокефалии Украинской православной церкви и призывает украинцев всего мира вместе с Украиной молиться об этом.

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«Победа - это не только освобождение украинской земли. Победа - это когда впервые, более чем за 300 лет, в Украине появился реальный шанс создать единую поместную православную и главное - Украинскую церковь», - подчеркнул глава государства во время участия в молитве за мир в Украине вместе с украинской общиной Испании, которая состоялась в Кафедральном соборе Альмудена в Мадриде, сообщает президентская пресс-служба.

«И мы молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украины-Руси святым равноапостольным князем Владимиром Господь даровал нам этот томос. И я прошу, дорогие братья и сестры, вашей молитвы. Потому общей молитвой творятся чудеса», - призвал Порошенко.

Президент напомнил, что обратился к патриарху Варфоломею сразу же после Пасхи, в Великий понедельник 9 апреля, во время своего визита в Стамбул.

Порошенко выразил убеждение, что Украина завоевала свое право иметь единую поместную церковь, поскольку заплатила за это высокую цену.

«Я был бы очень счастлив, если бы это произошло. И в ближайшее время я верю в то, что у нас все получится», - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение от президента Украины о предоставлении автокефалии.

15 мая Порошенко заявил, что Украина уже «очень-очень близка» к получению томоса.