Появились новые подробности взрыва в центре Одессы: пострадавший принадлежит к национальности ромов (видео)

Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате действия специального устройства.

Взрыв, который прогремел на территории Приморского района города Одессы в ночь на 25 июня, произошел вследствие закладки взрывного устройства в автомобиль.

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Об этом сообщает полиция Одесской области. "Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате действия специального устройства, которое было установлено в передней части авто", – сообщили в полиции.

В результате взрыва пострадал 25-летний местный житель, который в тот момент находился недалеко от автомобиля. Его госпитализировали с ранением ног.

Кроме этого, как сообщает ТСН, пострадавший относится к национальности ромов, но правоохранители не связывают покушение на убийство с недавним погромом лагеря ромов на окраине Львова.

В результате взрыва серьезно пострадали близлежащие дома, разбиты витрины в соседнем офисе турфирмы. На месте происшествия самого авто, которое взорвалось, уже нет, его забрали эксперты.

О пострадавшем известно, что он бывший беркутовец, а сейчас руководитель охранной фирмы "Самсон", у которой есть некоторые конфликты с активистами.

Событие квалифицированно как покушение на убийство.

Как сообщал УНИАН, по некоторым данным, потерпевший - руководитель охранной фирмы «Самсон», который во время взрыва якобы находился возле подъезда жилого дома, где взорвался автомобиль.

Напомним, в ночь на 24 июня группа вооруженных ножами, металлическими трубами и цепями лиц в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь ромов. В результате нападения погиб 24-летний житель Закарпатской области, еще четыре человека, среди которых 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина получили телесные повреждения.

В Украине в последнее время увеличилось количество случаев нападений на лагеря ромов. Так, 23 мая группа радикально настроенных лиц разгромила лагерь ромов в Тернополе, а 7 июня участники "Национальной дружины" - лагерь на Лысой горе в Киеве.