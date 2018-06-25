Смертельное нападение на лагерь цыган под Львовом: подозреваемые рассказали, в какую организацию входят

Все подозреваемые в нападении на лагерь цыган в Львове идентифицируют себя как члены незарегистрированной группировки «Трезвая и злая молодежь».

Подозреваемые в нападении на лагерь цыган в Львове признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке «Трезвая и злая молодежь», которая использовала символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

Как передает Громадське, об этом сообщила старший инспектор Управления по соблюдению прав человека Национальной полиции Украины Оксана Санагурская.

По ее словам, восемь юношей, которым объявили о подозрении, находятся в райотделе полиции с родителями и дают показания, также им предоставили адвокатов. Все подозреваемые идентифицируют себя как члены «Трезвой и злой молодежи».

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В полиции добавили, что нападавшие имели четкий план погрома лагеря цыган: они заранее определили позиции каждого из нападавших, их действия и задачи.

Председатель общественной организации «Ромы Украины Тернипе» Николай Юрченко в комментарии для Громадське сказал, что полиция задержала нападавших во время погрома. По его словам, если бы полиция приехала позже, возможно, никто бы не выжил.

Юрченко рассказал, что в лагере было 10 взрослых, среди которых беременная женщина, и четверо детей. На беременную женщину также напали. После погрома ромы опасаются повторного нападения, поэтому планируют вернуться из Львова на Закарпатье, откуда раньше приехали.

Представительница полиции Оксана Санагурская сообщила, что ранее правоохранителям дали распоряжение патрулировать цыганские поселения в усиленном режиме, однако про этот лагерь, который находится в лесу на окраине Львова, полиция не знала. Ей удалось быстро приехать на место погрома, поскольку о нападении оперативно сообщил мужчина, который стал свидетелем этого.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 23 на 24 июня группа вооруженных ножами, металлическими трубами и цепями лиц в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь цыган. В результате нападения погиб 24-летний житель Закарпатской области, еще четверо человек, среди которых 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина, получили телесные повреждения.

Восьмерых подозреваемых, среди которых один 20-летний и семеро 16-17-летних юношей, задержаны, им объявлено о подозрении.

В Украине в последнее время увеличилось количество случаев нападений на лагеря цыган. Так, 23 мая группа радикально настроенных лиц разгромила лагерь цыган в Тернополе, а 7 июня участники "Национальной дружины" - лагерь на Лысой горе в Киеве.