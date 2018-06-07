"Национальные дружины" объявили "толоку" в лагере ромов в столичном парке Киева (фото)
17:01, 07 июня 2018Общество
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По словам очевидцев, ромский городок разрастается, как грибы после дождя.
Ромам "нацдружинники" дали 24 часа / фото facebook.com/oleksandr.sokolenko
"Национальные дружины" заявляют, что очистят Голосеевский парк от ромов, которые разбили там лагерь.
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Они пойдут на такой шаг, если ромы сами не уйдут оттуда в течение 24 часов. Об этом сообщается в Facebook "Национальных дружин".
"Когда полиция не справляется, "Национальные дружины" берут ситуацию под свой контроль. Даем вам 24 часа, чтобы покинуть территорию, убрав за собой мусор, иначе мы объявляем толоку в Голосеевском парке", - говорится в сообщении.
Ранее в соцсети сообщили, что ромы захватывают национальный парк "Голосеевский".
Как сообщал УНИАН, в Киеве ромы нашли себе новое место для лагеря после того, как на Лысой горе националисты с С14 сожгли их жилье. Теперь они обосновались на Днепровской набережной.
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