Представители движения С14 заблокировали несколько улиц на столичной Лукьяновке (фото)

Активисты требуют освободить задержанных противников «Марша равенства», а также приезда высшего руководства МВД.

Представители движения С14, которые пикетируют Шевченковское РУВД, заблокировали несколько улиц на Лукьяновке в Киеве с требованием освободить задержанных противников «Марша равенства».

Об этом сообщается на странице общественной организации «С14» в социальной сети Facebook.

Читайте такжеВ центре Киева из-за «Марша равенства» с утра закрыты три станции метро

«Транспортный коллапс на Лукьяновке. Забловано несколько дорог. Требуем приезда высшего руководства МВД, которое сегодня отдало приказ разогнать силой мирный митинг», - сказано в сообщении.

До этого активисты заблокировали улицу под Шевченковским РУВД.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве состоялось шествие “Марша равенства”, в котором, по разным оценкам приняло участие от трех до шести тысяч человек.

С 6 часов утра в Киеве были задержаны 57 человек, которые хотели помешать «Маршу равенства».