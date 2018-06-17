Представители движения С14 заблокировали несколько улиц на столичной Лукьяновке (фото)

11:52, 17 июня 2018
Общество
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Представители движения С14 заблокировали несколько дорог на столичной Лукьяновке / фото facebook.com/c14.news.reserve

Представители движения С14, которые пикетируют Шевченковское РУВД, заблокировали несколько улиц на Лукьяновке в Киеве с требованием освободить задержанных противников «Марша равенства».

Об этом сообщается на странице общественной организации «С14» в социальной сети Facebook.

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«Транспортный коллапс на Лукьяновке. Забловано несколько дорог. Требуем приезда высшего руководства МВД, которое сегодня отдало приказ разогнать силой мирный митинг», - сказано в сообщении.

До этого активисты заблокировали улицу под Шевченковским РУВД.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве состоялось шествие “Марша равенства”, в котором, по разным оценкам приняло участие от трех до шести тысяч человек.

С 6 часов утра в Киеве были задержаны 57 человек, которые хотели помешать «Маршу равенства».

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