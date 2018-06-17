“Марш равенства” в Киеве завершился (фото, видео)

В мероприятии приняло участие ориентировочно до трех тысяч человек.

В центре Киева завершилось шествие “Марша равенства”.

Как передает корреспондент УНИАН, когда голова колонны уже была возле входа станции метро “Льва Толстого”, ее хвост все еще находился ближе к парку Шевченко.

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Так, в мероприятии приняли участие ориентировочно до трех тысяч человек.

Когда колонна дошла до метро, несколько противников акции стали в ее главе, выкрикивали лозунги, озвучивая свою позицию против мероприятия.

В свою очередь, участники “Марша равенства”, скандировали лозунги в защиту “Права на любовь и свободное существование”.

Также участники акции поблагодарили полицию за их работу во время мероприятия.

После этого было объявлено, что акция завершена и ее участники должны расходиться.

В частности, им было предложено воспользоваться станцией метро “Льва Толстого” и автобусами.

Участники “Марша равенства” еще частично остаются на площади Льва Толстого. Так, еще некоторое время на платформе танцевали травести-дивы.

Сейчас на месте проведения Марша еще находятся буквально несколько десятков участников акции.

Полиция все еще держит плотное оцепление вокруг участка дороги, где завершилась акция.