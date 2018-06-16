Владельцу авто, которое взорвалось в Киеве, объявлено о подозрении по двум статьям

В ближайшее время суд изберет мужчине меру пресечения.

В Киеве объявлено о подозрении владельцу оставленного автомобиля, возле которого в результате взрыва 14 июня пострадали дети.

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации столичной полиции, об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

«В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса и по согласованию с процессуальным руководителем он уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и статьей 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы», - сообщил Корищенко.

Следователи подготовили ходатайство об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей. В ближайшее время суд его рассмотрит.

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«Кроме того, в уголовном производстве назначен ряд криминалистических экспертиз, по результатам которых и после детального допроса пострадавших детей возможна переквалификация на более тяжкое преступление», - отметил руководитель столичных полицейских.

Как сообщал УНИАН, 14 июня в результате взрыва автомобиля в Святошинском районе столицы пострадали четверо детей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

На месте взрыва были найдены несколько фрагментов гранаты РГД-5.

Владельцем авто оказался участник АТО, его задержали в Ривненской области, куда он поехал накануне взрыва.

Начальник полиции Киева Крищенко не исключал, что взрывное устройство в авто мог заложить другой человек, а не владелец.