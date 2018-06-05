Названа основная версия смерти украинского режиссера Леонида Кантера

Полицейские обнаружили на месте гибели режиссера предсмертную записку.

Полиция Черниговской области основной версией смерти режиссера Леонида Кантера считает самоубийство.

Об этом сообщил руководитель сектора коммуникаций Главного управления Нацполиции в области Сергей Брыль.

По его словам, у полиции есть все основания рассматривать в качестве основной версии смерти режиссера именно самоубийство.

«Мы рассматриваем степень огнестрельного ранения. Есть предсмертная записка, другие вещественные доказательства, указывающие - мужчина свел счеты с жизнью именно таким образом», - сказал Брыль.

Как сообщал УНИАН, на Черниговщине в одном из сел Бахмачского района обнаружили застреленным 36-летнего режиссера и основателя нескольких этнофестивалей Леонида Кантера. Полиция Черниговщины открыла уголовное производство по факту самоубийства.

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По данным правоохранителей, вечером 4 июня в полицию поступило сообщение, что в домовладении одного из сел Бахмачского района совершил самоубийство 36-летний мужчина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, которая обнаружила труп мужчины со сквозным огнестрельным ранение в челюсть. Рядом с телом правоохранители обнаружили оружие.

Справка УНИАН. Леонид Кантер (родился в 1981 году в Киеве) - украинский продюсер, режиссер, путешественник и писатель.

В 2002 году получил первое высшее образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого (специальность «Актер театра и кино, ведущий телепрограмм»). В 2005 г. - второе высшее образование в КНУТКиТ (специальность «Режиссер телевидения»).

2003 г. - основал киностудию «Лизард филмс». Студия сняла около 50 короткометражных, несколько полнометражных и документальных лент.

В 2004-2007 гг. - работал преподавателем КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого.

В 2007 г. Кантер с семьей поселился на хуторе Обирок в Черниговской области.

В 2015 г. снял полнометражный документальный фильм о Небесной сотне «Добровольцы Божьей четы», в 2018 г. - фильм о погибшем в АТО оперном певце, Герое Украины Василии Слипаке «Миф».

Кантер был основателем этнических фестивалей на хуторе Обирок - «Хлеб», «Мама Африка» и других.

Вместе с женой воспитывали троих детей.