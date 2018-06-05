Парубий предостерег украинцев от поездок в "путинскую Россию" из-за опасности со стороны спецслужб РФ

Он подчеркивает опасность попасть в плен российских спецслужб.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предостерегает украинцев от поездок в "путинскую Россию".

Читайте такжеПарубий прогнозирует принятие решения об Антикоррупционном суде уже на этой неделе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание парламента.

"Я предостерегаю украинцев от поездок в путинскую Россию, ведь есть реальная опасность быть захваченными российскими спецслужбами", - сказал Парубий.

Как сообщал УНИАН, ранее первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко призвала украинцев “10 раз подумать”, стоит ли ехать на Чемпионат мира по футболу в России. "Позвольте обратиться ко всем украинцам, к тем 5 тысячам украинцев, о которых говорят, что они будто бы купили билеты на Чемпионат мира по футболу. Уважаемые украинцы, 10 раз подумайте над тем, стоит ли ехать в страну-агрессор, где вас могут схватить, задержать, и затем украинские власти будут зачастую бессильны даже прислать к вам консулов", - сказала Геращенко.

В этом году Чемпионат мира по футболу пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля. В нем примут участие сборные 32 стран.