Эксперты предупреждают о 5 видах дезинформации российских властей во время проведения ЧМ-2018

Москва будет убеждать, что «спорт - вне политики" и что "международная критика коррупции, демократии и свободы СМИ в России преувеличены".

Европейские эксперты предупреждают о 5 видах дезинформации российских властей во время проведения в РФ финальной части Чемпионата мира по футболу.

Во время проведения Чемпионата мира по футболу в России, ее власть и подконтрольные официальной Москве СМИ могут распространять специфическую дезинформацию.

Об этом сообщает сайт "Европейский союз против дезинформации", который является частью кампании противодействия прокремлевской дезинформации в Европе, передает Голос Америки.

Сайтом подготовлен перечень из 5 специфических тем, которые в ходе футбольных соревнований может "проталкивать" Кремль.

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Например, эксперты ожидают, что Москва будет убеждать, что «спорт - вне политики". Правда, считают борцы с пропагандой, заключается в том, что Россия активно использует различные инструменты, чтобы дискредитировать международные агентства, которые борются с использованием допинга в спорте.

Кроме того, Москва будет утверждать, что "признает проблему с допингом", но правда в том, считают эксперты, что внутри России критика систематического использования допинга в российском спорте представляется как кампания, направленная против целой страны.

Также эксперты прогнозируют, что Россия попытается убедить, что "международная критика коррупции, демократии и свободы СМИ в России преувеличены". В действительности же, как считают в проекте "ЕС против дезинформации", притеснения СМИ, оппозиции, ЛГБТ-сообщества и коррупция в России тщательно задокументированы.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по футболу проходит раз в четыре года. В 2018 году хозяином турнира будет Россия. Соревнования будут проходить с 14 июня по 15 июля. В турнире примут участие национальные сборные 32 стран.