Редкий Ferrari забрали у владельца и впервые в Украине продадут на государственном аукционе (видео)

Многодетный отец имеет сына вне семьи, и из-за конфликта с его матерью был вынужден отдать спортивный автомобиль.

Впервые государство отобрало у киевлянина редкое авто за долг по алиментам в 260 тысяч гривень. На аукционе его планируют продать не менее чем за 2 миллиона гривень и вернуть бывшему владельцу остальных.

Как сообщает ТСН, многодетный отец имеет сына вне семьи, и из-за конфликта с его матерью был вынужден отдать спортивный автомобиль. Он сетует на то, что его бывшая любовница не дает ему возможности видеться с сыном.

Как сообщал УНИАН, ранее на Львовщине за неуплату свыше 20 тысяч гривен алиментов мужчина получил условный срок.