Редкий Ferrari забрали у владельца и впервые в Украине продадут на государственном аукционе (видео)
21:34, 04 июня 2018Общество
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Многодетный отец имеет сына вне семьи, и из-за конфликта с его матерью был вынужден отдать спортивный автомобиль.
Редкий автомобиль продадут на аукционе / Кадр из видео ТСН
Впервые государство отобрало у киевлянина редкое авто за долг по алиментам в 260 тысяч гривень. На аукционе его планируют продать не менее чем за 2 миллиона гривень и вернуть бывшему владельцу остальных.
Киевлянин отдал свой "Феррари" за долг по алиментам в 260 тысяч гривен
Как сообщает ТСН, многодетный отец имеет сына вне семьи, и из-за конфликта с его матерью был вынужден отдать спортивный автомобиль. Он сетует на то, что его бывшая любовница не дает ему возможности видеться с сыном.
Как сообщал УНИАН, ранее на Львовщине за неуплату свыше 20 тысяч гривен алиментов мужчина получил условный срок.
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