На Львовщине за неуплату свыше 20 тысяч гривен алиментов мужчина получил условный срок

Во время заседания обвиняемый признал свою вину.

Буский районный суд Львовской области с апреля признал виновным в уклонении от уплаты алиментов на содержание дочери в размере 20,5 тыс. грн. Суд определил ему наказание в виде одного года лишения свободы, однако установил ему испытательный срок продолжительностью один год.

Об этом пишет Zaxid.net.

Согласно приговору суда, обвиняемый был обязан уплачивать алименты на содержание дочери ежемесячно, начиная с 1 февраля 2016 года, в размере не менее 30% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Зная о своем долге, муж алиментов не платил, в результате чего образовалась задолженность более 20 тыс. грн.

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Во время заседания обвиняемый признал свою вину. Он пояснил, что нигде не работал и не имел доходов для уплаты алиментов на содержание ребенка.

Избирая наказание суд учел, что у мужчины не было судимостей, положительные характеристики по месту жительства и его раскаяние в содеянном.