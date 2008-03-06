Тимошенко встретилась с Кондолизой Райс

Начать развязывать газовые проблемы Украине дала возможность поддержка Европы и США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам на брифинге в Брюсселе сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая во время визита в Бельгию встретилась, в частности, с госсекретарем США Кандолизой РАЙС.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что обсуждала с госсекретарем США в качестве главной тему энергетической безопасности Украины.

«Сегодня Украина ищет в мире поддержку для того, чтобы, во-первых, делать проекты по диверсификации, а, во-вторых, чтобы быть защищенной в мире экспертными кругами, политическими кругами от какой-либо энергетический зависимости», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметил, что с К.РАЙС обсуждался вопрос реакции США на сокращение поставок газа Украине.

«Вы знаете, что США отреагировали заявлением в поддержку Украины. Я думаю, что и европейская поддержка, и поддержка такой мощной страны дала нам возможность начать развязывать газовую нестабильность, которую для Украины передали в наследство прежние представители власти», - сказала она.