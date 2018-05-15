Открытие моста из России в аннексированный Крым: проблемы со строительством и угроза обвала (видео)

Из-за инженерных ошибок в любой момент мост может просто рухнуть.

16 мая откроется автомобильное движение по Крымскому мосту, который соединит оккупированный полуостров с Россией.

Начать движение грузовиков собираются в октябре 2018 года. А в декабре 2019 года должно открыться железнодорожное сообщение через мост.

Строительство объекта началось в 2016 году и заняло более 2 лет. Длина моста через Керченский пролив - 19 км. Во время строительства сваи моста давали трещины. Строителям не удалось состыковать в море металлические пролеты на одном из участков. В марте 2017 года конструкция, которая должна была защищать мост от волн, была снесена штормом. Из-за инженерных ошибок в любой момент мост может просто рухнуть.

Читайте такжеЛюбимые певцы Путина отказались ехать на открытие Крымского моста

Напомним, сегодня, 15 мая, Путин принял участие в открытии моста в оккупированный Крым.