Россиянину, который напал на "киборга" Вербича, заочно сообщили о подозрении

Злоумышленнику инкриминируют хулиганство и разбой, правоохранители подготовили ходатайство о разрешении на его задержание и арест.

Киевской местной прокуратурой № 7 заочно сообщено о подозрении гражданину РФ, который в группе с другими злоумышленниками совершил нападение на участника боевых действий на Донбассе, защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича в Киеве 2 мая.

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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, в связи с тем, что 23-летний россиянин пересек границу в сторону Польши, ему заочно сообщено о подозрении. Злоумышленнику инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) и ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранителями подготовлено ходатайство о разрешении на его задержание с целью привода в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Следователи устанавливают других участников преступной группы.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 мая в Киеве на улице Константиновской произошло нападение на участника АТО Вербича. Потерпевший шел по улице и почувствовал удар в спину. Обернувшись, он увидел троих парней и двух девушек, на которых были маски. Злоумышленники набросились на ветерана АТО, в результате чего он получил колото-резаное ранение спины.

По факту нападения открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Лицам, причастным к нападению, грозит до семи лет лишения свободы.

В Службе безопасности Украины установили, что организатором нападения на Вербича является гражданин России, который скрывается в Польше.

Сегодня, 7 мая, прокуратурой сообщено о подозрении одной из участниц нападения - 25-летней женщине.