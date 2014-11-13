Спасатели вытащили горняков из-под завалов на шахте в Луганской области, которую обстреляли боевики

Об этом сообщил УНИАН помощник первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины Кирилл Мешковський.

«Была проведена горноспасательная операция с участием ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть - УНИАН). 6 человек находятся на поверхности. По состоянию на 18.00 мы стараемся подключить насосы для начала откачки воды», - сказал Мешковський.

По его словам, приток воды в шахту «Первомайская» составляет около 300 кубометров в час, при этом выполняется ряд мероприятий для предотвращения затопления других шахт «Первомайскуголь».

В то же время представитель министерства сообщил, что после обстрела госпредприятия разрушена только одна шахта.

Как сообщал УНИАН, пророссийские террористы сегодня, 13 ноября, обстреляли госпредприятие «Первомайскуголь», что привело к разрушению шахты «Первомайская», в которой находились 6 горняков.

На востоке Украины продолжаются военные действия. Несмотря на объявление режима прекращения огня, боевики совместно с солдатами российской армии продолжают обстреливать позиции украинских военных.

Читайте такжеВ Минэнерго говорят, что последний раз выделяли деньги на поддержку шахт в зоне АТО в августе

Боевики держат в страхе людей и разрушают инфраструктуру Донбасса. Кроме того, фиксировались случаи хищения оборудования украинских заводов, а также угля со складов шахт, который затем вывозился в Россию.

Справка УНИАН. По информации Минэнергоугля, на подконтрольной пророссийским боевикам территории Донецкой и Луганской областей расположено 83 шахты государственной и частной форм собственности, что составляет 55% от общего количества шахт в стране (всего 150).

С 90 шахт, подчиненных Минэнергоугля, 53 госшахты расположены на территории Донецкой и Луганской областей, которые контролируются террористами.

37 шахт расположены на территории, контролируемой властями Украины, из них 25 шахт работают в режиме угледобычи, 12 шахт - в режиме поддержания жизнедеятельности.