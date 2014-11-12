В Кривом Роге снесли последние памятники Ленину (фото)

16:32, 12 ноября 2014
Общество
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В Кривом Роге Днепропетровской области снесли последние памятники Ленину.

0564.ua

Инцидент произошел минувшей ночью, с 11 на 12 ноября.

Как сообщает сайт 0564.ua, первым активисты снесли статую Ленина на Ингульце, скандируя при этом "Слава Україні! Героям Слава!". 

Читайте такжеВ пригороде Одессы обезглавили Ленина (фото)Далее, "эстафету принял" памятник Ленину в пгт. Широкое Криворожского района. Последнего "криворожского вождя" сбросили в районе НкГОК (бывшый "Криворожсталь").

Больше в Кривом Роге памятников Ленину не осталось.

0564.ua

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