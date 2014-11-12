В Кривом Роге снесли последние памятники Ленину (фото)
16:32, 12 ноября 2014Общество
0
В Кривом Роге Днепропетровской области снесли последние памятники Ленину.
В Кривом Роге больше не осталось памятников Ленину / 0564.ua
Инцидент произошел минувшей ночью, с 11 на 12 ноября.
Как сообщает сайт 0564.ua, первым активисты снесли статую Ленина на Ингульце, скандируя при этом "Слава Україні! Героям Слава!".
Читайте такжеВ пригороде Одессы обезглавили Ленина (фото)Далее, "эстафету принял" памятник Ленину в пгт. Широкое Криворожского района. Последнего "криворожского вождя" сбросили в районе НкГОК (бывшый "Криворожсталь").
Больше в Кривом Роге памятников Ленину не осталось.
0564.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter